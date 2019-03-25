Выборы президента Украины 2019: что нужно знать об избирательной кампании

Выборы президента Украины 2019 пройдут 31 марта. В этот день назначен первый тур голосования за кандидатов на пост главы государства. Все подробности о главных датах избирательной кампании, кандидаты и их предвыборные рейтинги, этапы голосования и где оно состоится - в материале РБК-Украина.

Президентские выборы 2019: календарь

Президентская кампания в Украине официально стартовала в конце декабря 2018. 31 декабря ЦИК объявил о начале избирательного процесса, после чего кандидаты начали подавать документы для регистрации.

Первым зарегистрированным кандидатом стал экс-министр экологии Игорь Шевченко. Он пришел в ЦИК первым - в 9:00 31 декабря. Центризбирком изначально зарегистрировал 44 кандидата в президенты. Однако, до 7 марта кандидаты могли отказаться от участия в выборах и этим правом воспользовались 5 человек. Таким образом, на данный момент есть 39 кандидатов в президенты.

Выборы президента Украины состоятся в марте-апреле 2019. Ключевые этапы кампании включают процесс регистрации, даты голосования и объявления результатов:

Начало избирательного процесса в Украине - 30 декабря.

Старт регистрации участников (партийных кандидатов или самовыдвиженцев) в Центризбиркоме - 31 декабря.

Заключительный день подачи регистрационных документов в ЦИК - 3 февраля 2019.

Завершение регистрации претендентов на президентский пост - 8 февраля 2019.

Первый тур голосования состоится в последнее воскресенье марта (31 числа).

Официальные результаты будут объявлены в срок до 10 апреля. Также до этой даты ЦИК будет принято решение о необходимости второго тура голосования.

Результаты голосования от 31 марта 2019 опубликуют в "Голосе Украины" и "Урядовому курьере" до 13 апреля.

Второй тур, в случае, если ни один из кандидатов не наберет 50%+1 голосов, пройдет 21 апреля

Протокол ЦИК по результатам второго тура обнародуют до 1 мая 2019.

Публикация официальных результатов президентских выборов 2019 в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер" - 4 мая.

После торжественной церемонии присяги в Верховной раде новый глава государства вступит в должность до 3 июня.

Выборы в Украине 2019: информация о кандидатах

Баллотироваться на президентский пост имеют право граждане, достигшие 35 лет, живущие в Украине в течение последних 10 лет, свободно владеющие украинским языком. Возможно выставление кандидатов от политических партий или же самостоятельное выдвижение. Каждый кандидат в президенты должен предоставить паспорт, автобиографию, программу, заявление, а также внести залог в сумме 2,5 млн гривен. В случае проигрыша, данный денежный залог не возвращается.

На данный момент прием документов от кандидатов завершен, всего зарегистрировано 39 кандидатов.

Петр Порошенко

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко имеет право баллотироваться на пост главы государства еще один раз. Весной 2014-го он одержал победу в первом туре досрочных выборов, набрав 54,7% голосов. Порошенко объявил о намерении баллотироваться на второй срок 29 января 2019 года. Глава государства подал документы в ЦИК в последний день регистрации.

Юлия Тимошенко

Фото: Юлия Тимошенко (РБК-Украина)

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко о готовности выдвигаться на должность главы государства объявила 20 июня 2018 года во время видеоконференции в Facebook. Тимошенко своими первыми шагами на посту президента называет проведение всеукраинского референдума и принятие новой Конституции. 25 января 2019 года ЦИК зарегистрировал Тимошенко кандидатом в президенты от партии "Батькивщина".

Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Шоумен Владимир Зеленский заявил о своем участии в выборах в эфире новогоднего выпуска "Вечернего квартала". В конце января ЦИК зарегистрировал его кандидатом в президенты. Согласно опросам группы "Рейтинг", КМИС, Socis и Центра Разумкова, Зеленский является лидером предвыборной гонки.

Анатолий Гриценко

Фото: Анатолий Гриценко (grytsenko.com.ua)

Глава "Гражданской позиции" и бывший министр обороны Анатолий Гриценко еще 10 мая 2018 года сообщил, что будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. Гриценко отметил, что уже подготовил пакет решений для восстановления Украины в границах февраля 2014 года. 15 января 2019 года ЦИК зарегистрировал Гриценко кандидатом в президенты от партии "Гражданская позиция".

Роман Бессмертный

Фото: Роман Бессмертный (пресс-служба)

Политик и дипломат Роман Бессмертный заявил о планах участия в избирательной кампании на пост следующего президента Украины 29 мая 2018 года. Своими основными направлениями деятельности на посту президента он считает пересмотр Конституции, закона о реинтеграции Донбасса и функций правительства. 4 февраля 2019 года ЦИК зарегистрировал Бессмертного кандидатом в президенты.

Александр Шевченко

Фото: Александр Шевченко (facebook.com/pg/YaShevchenkoUa)

Соучредитель горнолыжного курорта "Буковель" Александр Шевченко 20 июля 2018 сообщил, что пойдет на выборы президента Украины с программой "Страна Достоинства и Правды", согласно которой намерен настаивать на криминальной ответственности топ-коррупционеров, а также продвигать законопроекты об импичменте президента. В январе 2019 года Центризбирком зарегистрировал Шевченко кандидатом в президенты.

Юрий Деревянко

Фото: Юрий Деревянко (УНИАН)

4 июля 2018 года депутат от партии Михаила Саакашвили "Рух новых сил" Юрий Деревянко на своей странице в Facebook объявил о намерении идти в президенты Украины. По словам Деревянко, его целью на посту главы страны станет создание неоэкономической системы и цифрового государства. В декабре 2018 года Деревянко принял решение выйти из политического партнерства с Саакашвили, он идет на выборы от партии "Воля".

Сергей Тарута

Фото: Сергей Тарута (УНИАН)

22 сентября 2018 года партия "Основа" провела съезд, на котором утвердила кандидатом в президенты лидера политсилы Сергея Таруту. Тарута является совладельцем корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД). В 2014 году занимал должность главы Донецкой облгосадминистрации. После выборов в ноябре 2014-го прошел в Верховную раду как самовыдвиженец от 58 мажоритарного округа (Мариуполь). 29 января 2019 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Таруту кандидатом в президенты Украины.

Андрей Садовый

Фото: Андрей Садовый (УНИАН)

Мэр Львова и лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый подтвердил свое участие в предстоящих президентских выборах 3 октября 2018 года. Среди основных пунктов его предвыборной кампании: мобилизация молодежи, борьба с коррупцией в политике и технологическая модернизация страны. ЦИК зарегистрировал Садового кандидатом в президенты 8 января 2019 года. Позже Садовый снял свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко.

Илья Кива

Фото: Илья Кива (npu.gov.ua)

3 ноября 2018 на собрании Социалистической партии Украины ее председатель Илья Кива единогласно был выдвинут кандидатом в президенты. Сам Кива объявлял о своих планах на участие в выборах еще 23 октября 2017-го. На данный момент Кива является зарегистрированным ЦИК кандидатом в президенты.

Юрий Бойко

Фото: Юрий Бойко (УНИАН)

На совете политической силы "Оппозиционная платформа - За життя" 16 ноября 2018 года было принято решение выдвинуть Юрия Бойко кандидатом в президенты. Также в политсиле подчеркнули, что их представитель будет защищать интересы юго-восточной части Украины и русскоязычного населения. Как известно, ЦИК зарегистрировал Бойко 22 января, он идет на выборы как самовыдвиженец.

Руслан Кошулинский

Фото: Руслан Кошулинский (facebook.com/ruslan.koshulynskyy)

Кандидатуру заместителя председателя ВО "Свобода" Руслана Кошулинского на предстоящие выборы президента Украины выдвинули 19 ноября 2018 года националисты (ВО "Свобода", "Правый сектор", Организация украинских националистов, Конгресс украинских националистов и организация "С14"). 28 января 2019 года Центризбирком зарегистрировал его кандидатом в президенты Украины.

Олег Ляшко

Фото: Олег Ляшко (УНИАН)

В январе 2018 года "Радикальная партия" выдвинула своего лидера Олега Ляшко кандидатом на пост президента Украины. 25 января 2019 года Центризбирком зарегистрировал Ляшко кандидатом в президенты.

Ольга Богомолец

Фото: Ольга Богомолец (РБК-Украина)

6 декабря 2018 года нардеп и глава комитета парламента по здравоохранению Ольга Богомолец заявила о своих президентских амбициях. Напомним, что в Раде она состоит во фракции БПП. 18 января 2019 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Богомолец кандидатом в президенты, она идет на выборы как самовыдвиженка.

Валентин Наливайченко

Фото: Валентин Наливайченко (nalyvaichenko.org)

Экс-глава Службы безопасности Украины, лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко заявлял о намерении принимать участие в президентских выборах еще летом 2018 года. В январе 2019 года ЦИК зарегистрировала его кандидатом в президенты от партии "Справедливость".

Игорь Шевченко

Фото: Игорь Шевченко (УНИАН)

Экс-министр экологии Игорь Шевченко первым из кандидатов подал документы в ЦИК, 4 января 2019 года Центризбирком выдал ему удостоверение кандидата на пост президента Украины. Шевченко идет на выборы как самовыдвиженец. Основной лозунг его предвыборной программы - построение успешной страны по примеру Сингапура.

Виталий Скоцик

Фото: Виталий Скоцик (УНИАН)

Кандидатуру экс-главы Аграрной партии Виталия Скоцика Центризбирком зарегистрировал 8 января 2019 года. Скоцик идет на выборы как самовыдвиженец.

Сергей Каплин

Фото: Сергей Каплин (facebook.com/kaplins)

Лидер Социал-демократической партии Сергей Каплин заявил о намерении баллотироваться в президенты еще в мае 2018 года. Он был одним из первых, кто подал документы в ЦИК, его кандидатуру Центризбирком зарегистрировал 8 января 2019 года.

Виталий Куприй

Фото: Виталий Куприй (facebook.com vitaliy.kupriy)

Внефракционный нардеп Виталий Куприй заявил о намерении баллотироваться в президенты летом 2018 года. Куприй обещает в случае избрания переписать Конституцию и пересмотреть полномочия президента. Кандидатуру Куприя ЦИК зарегистрировал 15 января 2019 года, он идет на выборы как самовыдвиженец.

Евгений Мураев

Фото: Евгений Мураев (opposition.org.ua)

Внефракционный нардеп Евгений Мураев заявил о том, что будет принимать участие в выборах в декабре 2018 года. На данный момент ЦИК уже зарегистрировал его кандидатуру. Позже Мураев снял свою кандидатуру в пользу Александра Вилкула.

Роман Насиров

Фото: Роман Насиров (РБК-Украина)

Экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров заявил о намерении баллотироваться в президенты в октябре прошлого года. Насиров уверен, что у него есть все шансы занять эту должность. Как известно, ЦИК зарегистрировал Насирова кандидатом в президенты 21 января.

Геннадий Балашов

Фото: Геннадий Балашов (facebook.com nashlive.ua)

Лидер партии "5.10" Геннадий Балашов заявил о том, что идет в президенты в сентябре 2018 года. Объявляя о намерении баллотироваться Балашов заявил, что хочет "убрать государство из экономики", что позволит каждому стать богатым. На данный момент ЦИК уже зарегистрировал его кандидатом в президенты.

Александр Вилкул

Фото: Александр Вилкул (opposition.org.ua)

О том что соглава депутатской фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул будет баллотироваться в президенты стало известно в ноябре 2018 года. 25 января 2019 года ЦИК зарегистрировал Вилкула Кандидатом в президенты от "Оппозиционного блока".

Александр Мороз

Фото: Александр Мороз (facebook.com/alexander.moroz.12)

Экс-глава Верховной рады Украины Александр Мороз объявил о намерении идти в президенты в декабре 2018 года. 25 января 2019 года ЦИК зарегистрировал Мороза кандидатом в президенты от "Социалистической партии Александра Мороза".

Аркадий Корнацкий

Фото: Аркадий Корнацкий (facebook.com/arkady.kornatsky.7)

Народный депутат от БПП Аркадий Корнацкий подал документы в ЦИК 22 января 2019 года, на данный момент он является зарегистрированным кандидатом в президенты.

Дмитрий Добродомов

Фото: Дмитрий Добродомов (facebook.com/dmytro.dobrodomov)

Партия "Народный контроль" выдвинула своего лидера Дмитрия Добродомова кандидатом в президенты в октябре 2018 года. 25 января 2019 года Центризбирком зарегистрировал Добродомова кандидатом в президенты. Добродомов снял свою кандидатуру в пользу Гриценко.

Александр Данилюк

Фото: Александр Данилюк (uk.wikipedia.org)

Активист, член партии "Гражданское движение "Общее дело" Александр Данилюк идет на выборы как самовыдвиженец. ЦИК зарегистрировал его как кандидата 28 января 2019 года.

Инна Богословская

Фото: Инна Богословская (facebook.com/inna.bogoslovska)

Глава Всеукраинской общественной организации "Вече Украины", экс-нардеп Инна Богословская заявила о намерении баллотироваться летом 2018 года. По ее словам, пяти лет ей хватит, чтобы "навести порядок в стране". Центризбирком зарегистрировал Богословскую кандидатом 30 января 2019 года.

Игорь Смешко

Фото: Игорь Смешко (УНИАН)

Президент Центра стратегических исследований и анализа, экс-глава СБУ Игорь Смешко официально заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины 13 января текущего года. Смешко заявил, что намерен построить в Украине "современную демократию". ЦИК зарегистрировал Смешко кандидатом в президенты 30 января 2019 года.

Николай Габер

Фото: Николай Габер (facebook.com/mykolagaber)

Лидер Патриотической партии Украины Николай Габер подал документы в Центральную избирательную комиссию 28 января 2019 года, 1 февраля ЦИК зарегистрировал его кандидатом в президенты. Габер баллотируется как самовыдвиженец.

Виктор Бондарь

Фото: Виктор Бондарь (vidrodzhennya.org.ua)

Глава партии "Відродження", народный депутат Виктор Бондарь подал документы в Центральную избирательную комиссию 31 января 2018 года. По словам Бондаря, в основе его программы - идеи, направленные на развитие экономики страны. 4 февраля 2019 года ЦИК зарегистрировал Бондаря кандидатом в президенты.

Сергей Носенко

Фото: Сергей Носенко (facebook.com/smnosenko)

Центризбирком зарегистрировал старшего управляющего директора ООО "Интернешнл Инвестмент Партнерс Украина" Сергея Носенко кандидатом в президенты 5 февраля 2019 года. Носенко беспартийный, идет на выборы как самовыдвиженец.

Виктор Кривенко

Фото: Виктор Кривенко (facebook.com/kryvenko.org)

10 января 2019 года на съезде партии "Народный рух Украины" Виктор Кривенко был выдвинут кандидатом в президенты. ЦИК зарегистрировал Кривенко 5 февраля 2019 года.

Сергей Кривонос

Фото: Сергей Кривонос (facebook.com/Воины_АТО)

5 февраля 2019 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в президенты Украины первого заместителя командующего Сил специальных операций Сергея Кривоноса, он идет на выборы от партии "Воины АТО". Кривонос снял свою кандидатуру в пользу Петра Порошенко.

Руслан Рыгованов

Фото: Руслан Рыгованов (facebook.com/ruslanalexander.horlivka)

Центризбирком зарегистрировал исполняющего обязанности начальника государственного предприятия "Севастопольский морской рыбный порт" Руслана Рыгованова кандидатом в президенты 5 февраля 2019 года. Рыгованов беспартийный, идет на выборы как самовыдвиженец.

Андрей Новак

Фото: Андрей Новак (facebook.com/novak.andriy.yaremovych)

Центризбирком 6 февраля 2019 года зарегистрировал украинского экономиста Андрея Новака кандидатом в президенты. Новак баллотируется в президенты от политической партии "Патриот".

Юрий Тимошенко

Фото: Юрий Тимошенко (facebook.com/Юрий_Тимошенко)

Центризбирком 6 февраля 2019 года зарегистрировал народного депутата Юрия Тимошенко кандидатом в президенты. Тимошенко баллотируется в президенты как самовыдвиженец.

Василий Журавлев

Фото: Василий Журавлев (facebook.com/VasylZhuravlov)

Центризбирком 6 февраля 2019 года зарегистрировал Василия Журавлева кандидатом в президенты. Журавлев баллотируется в президенты от политической партии "Справедливость".

Юлия Литвиненко

Фото: Юлия Литвиненко (facebook.com/Lytvynenko.Yuliia)

Центризбирком зарегистрировал телеведущую и журналиста Юлию Литвиненко кандидатом в президенты 7 февраля 2019 года. Литвиненко идет в президенты как самовыдвиженка.

Юрий Кармазин

Фото: Юрий Кармазин (https://www.facebook.com/YuriyKarmazin)

Центризбирком зарегистрировал экс-нардепа Юрия Кармазина кандидатом в президенты 7 февраля 2019 года. Кармазин идет в президенты как самовыдвиженец.

Александр Ващенко

Фото: Александр Ващенко (facebook.com/alexander.vashchenko)

Центризбирком зарегистрировал главу правления общественного объединения "Власть народу" Александра Ващенко кандидатом в президенты 7 февраля 2019 года.

Владимир Петров

Фото: Владимир Петров (facebook.com/greatlumpen)

Центризбирком 7 февраля 2019 года зарегистрировал кандидатом в президенты политтехнолога Владимира Петрова.

Дмитрий Гнап

Фото: Дмитрий Гнап (УНИАН)

Центризбирком зарегистрировал Дмитрия Гнапа кандидатом в президенты 8 февраля 2019 года. Гнап идет на выборы от партии "Сила людей". Гнап снял свою кандидатуру с выборов.

Александр Соловьев

Фото: Александр Соловьев (facebook.com/Solovyov.Oleksandr)

Центризбирком 8 февраля 2019 года зарегистрировал Александра Соловьева кандидатом в президенты. Соловьев баллотируется от партии "Розумна сила".

Документы в ЦИК подал 91 человек

Как известно, с 31 декабря по 3 февраля 2019 года включительно документы в ЦИК для регистрации кандидатами в президенты подал 91 человек. Рассмотрев документы, Центризбирком зарегистрировал 44 кандидата. Все кандидаты могут до 7 марта обратиться в ЦИК с заявлением об отказе баллотироваться. На данный момент таких заявлений подано не было.

До 7 марта кандидаты в президенты могли снять свою кандидатуру

Как известно, до 7 марта включительно, все зарегистрированные Центризбиркомом кандидаты в президенты могли снять свою кандидатуру тем самым отказавшись от участия в выборах 2019. При этом, окончательный список кандидатов будет сформирован уже после 8 марта, после того как ЦИК примет решение по кандидатам, которые решили отозвать свою кандидатуру.

На данный момент от участия в выборах уже отказались лидер "Самопомочи" Андрей Садовый и представитель партии "Сила людей" Дмитрий Гнап. 4 марта Садовый подал соответствующее заявление в ЦИК, при этом ранее он заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко.

Дмитрий Гнап, ранее заявивший о намерении отозвать свою кандидатуру, на данный момент в ЦИК заявление еще не подал. Но партия, которую он представляет, уже приняла решение о том, чтобы призвать его снять свою кандидатуру.

Стоит отметить, что при регистрации кандидаты также вносили 2,5 млн гривен залога. Эти деньги, в случае отказа от участия в выборах, не возвращаются.

От участия в выборах отказались 5 кандидатов

Пять кандидатов в президенты отказались от участия в выборах. Так, Андрей Садовый и Дмитрий Добродомов сняли свои кандидатуры в пользу Анатолия Гриценко, Евгений Мураев - в пользу Александра Вилкула, Сергей Кривонос - в пользу Петра Порошенко. Также от участия в выборах отказался Дмитрий Гнап.

Таким образом, из 44 ранее зарегистрированных кандидатов участие в выборах будут принимать 39.

Предвыборные рейтинги

КМИС в период с 14 по 22 марта провел опрос относительно электоральных настроений украинцев. Так, было опрошено 2004 респондента, из которых 32,1% планируют на выборах 2019 поддержать шоумена Владимира Зеленского. Таким образом, в настоящее время Зеленский является лидером предвыборной гонки. На втором месте в рейтинге кандидатов действующий президент Петр Порошенко (17,1%), на третьем - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (12,5%). В пятерку лидеров также входят Юрий Бойко (10,4%) и Анатолий Гриценко (6,9%).

Кроме того, в рамках опроса проводилось моделирование результатов при проведении второго тура выборов. Результаты выглядят следующим образом:

Тимошенко (26,7%) - Порошенко (18,4%);

Зеленский (43%) - Порошенко (17,6%);

Зеленский (39,1%) - Тимошенко (20%);

Зеленский (37,7%) - Гриценко (23,7%);

Бойко (26%) - Порошенко (21,6%);

Тимошенко (26,5%) - Бойко (21,7%);

Гриценко (32%) - Порошенко (17,6%);

Гриценко (28,5%) - Тимошенко (22%).

Согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", шоумен Владимир Зеленский остается лидером рейтинга кандидатов в президенты Украины на выборах 2019. За Зеленского готовы проголосовать 24,9% опрошенных. В тройку лидеров также входят лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая занимает второе место. За Тимошенко готовы проголосовать 18,8% респондентов. Третью позицию в рейтинге кандидатов занимает действующий президент Петр Порошенко с 17,4% голосов.

По данным исследования, за Юрия Бойко готовы проголосовать 10,2% опрошенных, за Анатолия Гриценко - 9,4%, за Олега Ляшко - 5,8%, за Александра Вилкула - 3,5%, за Игоря Смешко - 3,1%, за Руслана Кошулинского - 2,2%, за Александра Шевченко - 1,3%. Остальных кандидатов в президенты готовы поддержать менее 1% респондентов.

Вместе с тем, 20,8% опрошенных считают, что следующим президентом будет Порошенко. Тогда как в победу Зеленского верят 19,5%, а в победу Тимошенко - 18,6% опрошенных. Также сообщается, что 3% избирателей верят в победу Бойко, столько же респондентов верят в победу на выборах Гриценко.

В ходе опроса также проводилось моделирование второго тура. Согласно результатам исследования, Петр Порошенко во втором туре проигрывает и Зеленскому, и Тимошенко. В случае, если Зеленский выйдет во второй тур президентских выборов, по данным опроса, он победит и в паре с Тимошенко, и с Порошенко, и с Гриценко.

Моделирование второго тура выборов:

Юлия Тимошенко (28%) - Петр Порошенко (19%);

Владимир Зеленский (39%) - Петр Порошенко (19%);

Владимир Зеленский (35%) - Юлия Тимошенко (22%);

Владимир Зеленский (34%) - Анатолий Гриценко (26%).

Опрос проводился 9-15 марта текущего года среди 2,5 тыс. респондентов путем личного формализованного интервью (face-to-face). Согласно опросу, о готовности принять участие в выборах президента Украины 31 марта 2019 года заявили 84% опрошенных. При этом, каждый шестой респондент еще не определился с выбором.

Правила голосования в Украине

В соответствии с законодательством, избрание президента проводится путем тайного волеизъявлением граждан Украины, достигших совершеннолетнего возраста. Для получения бюллетеня и дальнейшего голосования избиратель должен предоставить члену комиссии паспорт или другой документ, удостоверяющий украинское гражданство.

Выборы проводятся на избирательных участках по месту жительства. Они будут организованы в каждом городе и населенном пункте страны. Граждане Украины, находящиеся за границей, также имеют право участвовать в голосовании на специальных участках при дипломатических учреждениях.

В предвыборный период органами Государственного реестра составляются списки избирателей, где указываются данные граждан Украины от 18 лет, обладающих правом голоса. Избиратели могут проверить правильность внесенных данных, придя в участковую избирательную комиссию по месту прописки.

Время работы а также адрес избирательных участков указывается в приглашениях. Их вручают каждому избирателю в срок не позже, чем за 5 суток до проведения голосования.