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Зникле в Атлантиці судно, на борту якого перебували українці, затонуло

Новини » Суспільство    29.09.2019 - 02:18
Зникле в Атлантиці судно, на борту якого перебували українці, затонуло
Фото: судно Bourbon Rhode (splash247.com)

Пошукова операція триває

Зникле в Атлантичному океані судно Bourbon Rhode затонуло. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на gCaptain.com.

Наразі пошуки членів екіпажу тривають. Трьох членів екіпажу з морського буксира Bourbon Rhode уже зняли з рятувального плоту в Атлантичному океані.

Зазначається, що врятовані перебувають на борту комерційного судна під наглядом медиків. Тим часом у компанії, яка є власником судна, підтвердили, що воно затонуло. Пошуки одинадцяти зниклих членів екіпажу тривають.

Раніше повідомлялося, що зі зниклого судна Bourbon Rhode врятовані в тому числі двоє українців.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в Атлантичному океані в результаті шторму судно Bourbon Rhode пропало з українцями на борту. Василь Кирилич повідомив, що "пошукова операція триває, її проводить морська служба порятунку Форт-де-Франс (Франція)".

За даними видання splash247, судно прямувало в Гайану. Перед зникненням воно знаходилося приблизно в 1200 морських милях від острова Мартініка і в 60 морських милях від урагану в Атлантиці.

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