Франция и Германия продолжают разработку нового танка "следующего поколения"

Франция и Германия договорились продолжать разработку нового боевого танка до 2040 года, несмотря на разногласия с обеих сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

С чего все начиналось

Берлин и Париж еще в 2017 году договорились о совместной разработке истребителя под руководством Франции, стоимость которого оценивается в около 100 миллиардов евро, а также франко-немецкого танка, который станет заменой немецкому Leopard 2 и французскому Leclerc.

В то же время проекты страдают из-за разногласий, а также задержек, которые влияют на отношения между странами. В частности, возникают вопросы о том, насколько Европа должна стать независимой от Соединенных Штатов Америки (США) в своей политике безопасности.

"Политическое решение о переходе к следующему этапу (разработки, - ред.) является важным, поскольку французские и немецкие компании имеют собственные интересы, тогда как Париж и Берлин не совпадают во взглядах на концепцию", - добавляет Reuters.

В том же числе разработка танка следующего поколения важна для демонстрации того, что Европа способна создать собственную оборонную автономию и конкурировать с, например, Индией и Китаем, а также опередить Россию и Соединенные Штаты Америки.

О чем договорились

Франция и Германия договорились о дальнейшем распределении работ между производителями и планируют подписать первые контракты уже до конца текущего года.

"Была проведена очень важная работа, которая... позволяет нам сказать, что в 2040-х годах наступит время для двух дружественных соседних стран, членов Европейского союза и членов НАТО, иметь полностью функциональную и боеспособную бронетанковую кавалерию", - заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.