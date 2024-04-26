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Первые F-16 начнут прибывать в Украину в этом году вместе с обученными пилотами, - Пентагон

Пятница 26 апреля 2024 15:42
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Первые F-16 начнут прибывать в Украину в этом году вместе с обученными пилотами, - Пентагон Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Первые самолеты F-16 начнут прибывать в Украину в этом году вместе с обученными пилотами и обслуживающим персоналом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина перед началом заседания в формате "Рамштайн".

Как отметил Остин, за последние два года члены Контактной группы по обороне предоставили Украине более 70 комплексов ПВО средней и большой дальности, а также тысяч ракет.

"Мы предоставили более 3000 единиц бронетехники, в том числе более 800 основных боевых танков. Мы передали Украине десятки тысяч противотанковых ракет", - сказал глава Пентагона.

По его словам, в этом году в Украину начнут прибывать первые истребители F-16.

"В этом году в Украину начнут прибывать более эскадрильи подаренных F-16 вместе с пилотами и обслуживающим персоналом, обученными членами этой Контактной группы", - заявил Остин.

Напомним, сегодня проходит 21-я встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". В Минобороны отметили, что союзники обсудят поставки ракет ATACMS, снарядов и другого вооружения.

F-16 для Украины

Украина получит от союзников истребители F-16. Авиационную коалицию возглавляют Нидерланды и Дания. Также партнеры обучают украинских пилотов и инженеров.

В Воздушных силах ранее отметили, что обучение пилотов уже на завершающем этапе. Ранее Великобритания сообщила об окончании учения украинских пилотов, следующий этап будет проходить во Франции.

Как ожидается, первые истребители F-16 поступят в Украину в этом году. Но точные сроки поставок неизвестны.

Что известно об истребителях F-16 - узнайте в материале РБК-Украина.

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