Первые F-16 начнут прибывать в Украину в этом году вместе с обученными пилотами, - Пентагон

Первые самолеты F-16 начнут прибывать в Украину в этом году вместе с обученными пилотами и обслуживающим персоналом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина перед началом заседания в формате "Рамштайн".

Как отметил Остин, за последние два года члены Контактной группы по обороне предоставили Украине более 70 комплексов ПВО средней и большой дальности, а также тысяч ракет.

"Мы предоставили более 3000 единиц бронетехники, в том числе более 800 основных боевых танков. Мы передали Украине десятки тысяч противотанковых ракет", - сказал глава Пентагона.

По его словам, в этом году в Украину начнут прибывать первые истребители F-16.

"В этом году в Украину начнут прибывать более эскадрильи подаренных F-16 вместе с пилотами и обслуживающим персоналом, обученными членами этой Контактной группы", - заявил Остин.

Напомним, сегодня проходит 21-я встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". В Минобороны отметили, что союзники обсудят поставки ракет ATACMS, снарядов и другого вооружения.