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Инфляция упала до минимума за 10 лет: в Минэкономики пояснили, что происходит с ценами

Украина, Пятница 26 апреля 2024 10:43
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Инфляция упала до минимума за 10 лет: в Минэкономики пояснили, что происходит с ценами Фото: Инфляция в Украине в марте упала до минимума за 10 лет (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Ценовая ситуация на потребительском рынке в марте 2024 года оставалась стабильной. Потребительские цены выросли на 0,5% за месяц, что в итоге обусловило дальнейшее замедление годовых темпов до 3,2%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор Минэкономики.

По данным министерства, мартовский показатель инфляции - самый низкий за последнее десятилетие. По расчетам Минэкономики, в мирные 2019-2021 годы цены на протяжении марта в среднем росли на 1,1%.

Инфляция упала до минимума за 10 лет: в Минэкономики пояснили, что происходит с ценами

По данным министерства, сдерживающее инфляцию влияние имели:

  • затоваренность продовольственного рынка в условиях логистических осложнений и ограничений на экспорт украинской сельхозпродукции, введенных рядом европейских стран;
  • сдержанный в условиях войны спрос;
  • неизменный контроль за ценовой ситуацией со стороны государства путем удержания стабильными подавляющего большинства коммунальных тарифов;
  • улучшение инфляционных ожиданий украинцев;
  • относительно устойчивый обменный курс гривны к иностранным валютам и практическая неизменность монетарных условий.

Прогноз по инфляции

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2024 году с 8,6% до 8,2%.

Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, центробанк прогнозирует умеренное усиление инфляционного давления в этом году, учитывая ожидаемое исчерпание эффектов больших урожаев предыдущего года, последующее возобновление потребления и повышение расходов бизнеса в условиях войны.

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