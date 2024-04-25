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Где воры-квартирники ищут деньги и ценные вещи. Эти "тайники" находят первыми

Четверг 25 апреля 2024 13:10
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Где воры-квартирники ищут деньги и ценные вещи. Эти "тайники" находят первыми Где воры ищут деньги в первую очередь (иллюстрация: GettyImages)
Автор: Полина Иваненко

Многие думают, что защититься от квартирных воров им помогут не только надежные двери или сигнализация, но еще и "тайники" - места, которые якобы не найдут преступники. На самом же деле они лезут туда в первую очередь.

Где не стоит прятать деньги и ценные вещи, чтобы их не нашли воры, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Gazeta.pl, сайт MOYO.

Где воры ищут ценные вещи в квартире

Так, издание привело информацию о том, что люди, в частности, в Польше, продолжают хранить деньги дома, пряча их в носках и под матрацами. Кто-то боится инфляции и не доверяет банкам, а кому-то спокойнее, когда все лежит дома.

Впрочем, об этом знают и воры. Обычно злоумышленники не успевают тщательно обыскать дом или квартиру. Поэтому они быстро собирают все ценное, что лежит на поверхности. Обычно это бытовая техника и драгоценности.

Где воры-квартирники ищут деньги и ценные вещи. Эти &quot;тайники&quot; находят первымиГде не стоит прятать ценные вещи от воров (иллюстрация: freepik.com)

А потом, если у вора остается время, он начинает проверять типичные "тайники". Существует несколько мест, которые считаются "надежными" и якобы "защищенными" от воров, хотя это не так, ведь они начинают искать там ценности в первую очередь.

Где воры ищут деньги и драгоценности:

  • книжные полки и стеллажи с дисками или чем-то еще
  • кухонные шкафы и емкости для круп, кофе, сахара и прочее
  • корзина для белья или место, где хранятся грязные вещи
  • детская комната, а также игрушки
  • шкафы и комоды
  • за зеркалами и рамами картин
  • под кроватью и в закрытых полках, на которых видно отверстие для ключа.

Где воры-квартирники ищут деньги и ценные вещи. Эти &quot;тайники&quot; находят первыми

Где воры ищут деньги в квартире (иллюстрация: freepik.com)

Как защитить свой дом от воров

Эксперты считают, что для того чтобы отпугнуть преступников и уберечь квартиру от ограбления, нужно комплексно позаботиться о безопасности. В частности, речь идет о таких мерах:

  • камеры видеонаблюдения (как снаружи, так и в самом доме)
  • домофон (это уменьшит шансы на то, что воры зайдут в подъезд многоквартирного дома)
  • сигнализация (на окна и двери, также есть варианты для сейфов)
  • надежные замки, которые трудно взломать
  • защита окон и балкона, особенно если вы живете на первых этажах
  • освещение с датчиками движения - обычно воры работают в темноте, а потому внезапный свет их спугнет
  • датчики повреждения стекол на окнах
  • надежная дверь.

Напомним, на днях мы уже рассказывали, как защитить гараж от воров.

Кроме того, недавно стало известно, какие растения нужно срочно обрезать, чтобы они пышно цвели летом.

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