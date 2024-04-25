Где воры-квартирники ищут деньги и ценные вещи. Эти "тайники" находят первыми
Многие думают, что защититься от квартирных воров им помогут не только надежные двери или сигнализация, но еще и "тайники" - места, которые якобы не найдут преступники. На самом же деле они лезут туда в первую очередь.
Где не стоит прятать деньги и ценные вещи, чтобы их не нашли воры, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Gazeta.pl, сайт MOYO.
Где воры ищут ценные вещи в квартире
Так, издание привело информацию о том, что люди, в частности, в Польше, продолжают хранить деньги дома, пряча их в носках и под матрацами. Кто-то боится инфляции и не доверяет банкам, а кому-то спокойнее, когда все лежит дома.
Впрочем, об этом знают и воры. Обычно злоумышленники не успевают тщательно обыскать дом или квартиру. Поэтому они быстро собирают все ценное, что лежит на поверхности. Обычно это бытовая техника и драгоценности.
Где не стоит прятать ценные вещи от воров (иллюстрация: freepik.com)
А потом, если у вора остается время, он начинает проверять типичные "тайники". Существует несколько мест, которые считаются "надежными" и якобы "защищенными" от воров, хотя это не так, ведь они начинают искать там ценности в первую очередь.
Где воры ищут деньги и драгоценности:
- книжные полки и стеллажи с дисками или чем-то еще
- кухонные шкафы и емкости для круп, кофе, сахара и прочее
- корзина для белья или место, где хранятся грязные вещи
- детская комната, а также игрушки
- шкафы и комоды
- за зеркалами и рамами картин
- под кроватью и в закрытых полках, на которых видно отверстие для ключа.
Где воры ищут деньги в квартире (иллюстрация: freepik.com)
Как защитить свой дом от воров
Эксперты считают, что для того чтобы отпугнуть преступников и уберечь квартиру от ограбления, нужно комплексно позаботиться о безопасности. В частности, речь идет о таких мерах:
- камеры видеонаблюдения (как снаружи, так и в самом доме)
- домофон (это уменьшит шансы на то, что воры зайдут в подъезд многоквартирного дома)
- сигнализация (на окна и двери, также есть варианты для сейфов)
- надежные замки, которые трудно взломать
- защита окон и балкона, особенно если вы живете на первых этажах
- освещение с датчиками движения - обычно воры работают в темноте, а потому внезапный свет их спугнет
- датчики повреждения стекол на окнах
- надежная дверь.
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