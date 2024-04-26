Дело на полмиллиона. От должности отстранен замглавы Запорожского облсовета

Заместитель главы Запорожского областного совета был отстранен от должности на месяц. Его разоблачили на предоставлении более 650 тыс. грн неправомерной выгоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на САП .

"25 апреля по ходатайству САП и НАБУ следственный судья ВАКС отстранил от занимаемой должности заместителя главы Запорожского областного совета (который также является депутатом указанного облсовета), которого разоблачили совместно с другими лицами на предоставлении более 650 тыс. грн неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Он передал эти средства одному из директоров медицинского учреждения здравоохранения за содействие в победе заранее определенных субъектов хозяйствования при осуществлении медицинских закупок, а также за совершение других финансовых операций указанным медицинским учреждением в интересах финансовых учреждений.

"Срок отстранения - 1 месяц", - добавили в ведомстве.

Что известно о деле

Напомним, что следствием задокументированы четыре эпизода противоправной деятельности заместителя главы Запорожского облсовета, его помощника и депутата указанного совета, а именно четыре передачи денежных средств на общую сумму свыше 650 тыс. грн.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Добавим, что в середине февраля СБУ и НАБУ задержали заместителя главы Запорожского областного совета, пытавшегося подкупить директора областного медицинского учреждения. Вместе с ним был задержан его помощник и депутат этого же облсовета.