Руководил ограблением ЧАЭС. Заместителю гендиректора "Росатома" объявлено подозрение

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Подтверждено, что руководил оккупантами на объекте именно Мулюкин", - подчеркнул он.

Министр отметил, что Нацполиции удалось идентифицировать более 100 россиян, которые принимали участие в захвате и ограблении ЧАЭС.

"Его "специалисты" не знали, что делать со станцией во время вывода из эксплуатации. Поэтому просто разграбили имущество. Военные РФ выполняли приказы "росатомовцев" на ЧАЭС, удерживая в заложниках работников станции и нацгвардейцев, которые ее защищали", - сообщил Клименко.

Он отметил, что это первое подозрение должностному лицу РФ такого ранга. Министр подчеркнул, что Мулюкин лично находился на ЧАЭС.

Оккупация ЧАЭС

24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, российские войска захватили Чернобыльскую АЭС. Пересекая границу с Беларусью, именно через ЧАЭС на Киев двигались элитные и модернизированные части армии РФ, которым отводилась ключевая роль в блицкризисе и захвате столицы.

Хотя план оккупантов в основном провалился, в течение 39 дней, с 24 февраля по 31 марта 2022 года, ЧАЭС находилась под контролем российских войск, служа им одной из баз на севере Украины. Этот период ознаменовался многочисленными опасными для станции событиями, ведь оккупанты в течение 24 дней блокировали ротацию персонала, который должен меняться ежесуточно. Преступные действия россиян на ЧАЭС создали серьезную угрозу безопасности станции.

31 марта 2022 года российские войска, отступая с ЧАЭС, забрали в плен почти 170 человек, в том числе украинских нацгвардейцев, которые охраняли станцию. Кроме того, оккупанты не гнушались мародерством, разграбив ЧАЭС перед своим уходом.

Освобождение Чернобыльской АЭС стало важной победой Украины, ведь оно обезопасило мир от потенциальной катастрофы, которую могли бы вызвать действия оккупантов.

Подробнее о трагедии на ЧАЭС, как советская власть пыталась скрыть информацию о ней и что происходило на станции после вторжения российских войск - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.