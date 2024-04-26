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В Одессе увеличили время продажи алкоголя

Пятница 26 апреля 2024 13:14
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В Одессе увеличили время продажи алкоголя Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Одессе увеличили время продажи алкоголя. Теперь в городе алкогольные напитки можно продавать до 23:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Одесского горсовета в Telegram.

"В Одессе разрешена торговля алкогольными напитками до 23:00", - говорится в сообщении.

Запрет на продажу алкоголя

С началом полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, в стране было введено военное положение. Это повлекло определенные ограничения, в том числе и на продажу алкогольных напитков.

С 23:00 до 7:00 по всей Украине запрещена продажа алкогольных напитков в магазинах, ресторанах, кафе и других заведениях. Однако в Донецкой и Сумской областях введен полный запрет на продажу алкоголя.

Военнослужащим Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины, а также полицейским и другим правоохранительным органам запрещена продажа алкогольных напитков в любое время суток.

В некоторых регионах Украины, кроме общегосударственных, могут действовать дополнительные ограничения на продажу алкоголя. Например, в некоторых областях запрещена продажа алкоголя днем, а также введены ограничения на продажу алкогольных напитков определенного градуса.

Больше о запрете на продажу алкоголя в Украине и какие правила действуют по регионам - читайте в материале РБК-Украина.

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