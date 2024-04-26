"Рамштайн" в юбилейную дату. Чего ждать от новой встречи союзников Украины

Очередная встреча "Рамштайн" состоится сегодня, 26 апреля. Именно в этот день два года назад Контактная группа по обороне Украины начала свою работу. На новом заседании формат помощи союзников планируют изменить. Также обсудят накопившиеся проблемы за время ожидания пакета помощи от США.

РБК-Украина собрало все, что известно о встрече в материале ниже.

При подготовке использовались: заявление президента Украины Владимира Зеленского, сообщение на портале Министерства обороны Украины, заявление спикера Министерства обороны США Патрика Райдера.

Содержание:

Главное о "Рамштайне-21"

Контактная группа по оборонной поддержке Украины соберется сегодня в онлайн режиме. Это будет 21-я по счету встреча с момента основания формата ровно два года назад, ведь первое консультационное заседание состоялось на американской авиационной базе в Германии именно 26 апреля 2022.

"Рамштайн-21" проведут министр обороны США Ллойд Остин вместе с главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном. На переговорах будут присутствовать высокопоставленные военные чиновники из стран, которые являются союзницами Украины в полномасштабной войне с РФ.

Как отметил представитель Пентагона Патрик Райдер, группа состоит из 50 государств, и она остается единой в противостоянии вторжению РФ.

"Примечательно, что вопреки предположению России о том, что международное сообщество со временем распадется и потеряет заинтересованность в поддержке Украины, все оказалось наоборот", – сказал Райдер.

Он также подчеркнул, что "безопасность Украины имеет значение для безопасности всех наций западного мира и в этом вопросе существует международный консенсус".

Чего ждет Украина от встречи

Заседание Контактной группы проходит через несколько дней после одобрения крупного пакета поддержки от США более чем на 60 млрд долларов, которого Украина ожидала последние 6 месяцев.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на заседании планируется обсудить пути преодоления проблем, которые накопились за время задержки помощи.

"Будем говорить, в частности, о том, как быстрее преодолеть сложности и проблемы, которые накопились за полгода, когда мы ждали решения об американской поддержке", – рассказал президент.

Глава государства отметил, что на политическом уровне вопрос возобновления помощи решен. Теперь нужно решить вопрос о наполнении пакетов необходимым вооружением, а также вопрос логистики.

Не индивидуально, а в коалициях. Формат помощи союзников изменится

За время работы формата "Рамштайн" был создан ряд коалиций по военной поддержке. Союзники отправляли помощь как индивидуально, так и объединялись для поставок Украине определенных видов вооружений, танков, систем ПВО и истребителей. Всего с 2023 года было создано 8 коалиций

Фото: 8 коалиций для Украины (mil.gov.ua)

Накануне 21-й встречи Контактной группы в Минобороны Украины сообщили, что формат предоставления помощи модифицируется в так называемый "Рамштайн 2.0".

Речь идет о том, что теперь союзники Украины будут оказывать поддержку преимущественно не на индивидуальной основе, а в коалиционном формате и в соответствии со сложившейся потребностью.

Минобороны также создало Офис поддержки коалиций, обеспечивающий устойчивое и системное управление военной помощью от союзников.

Задачами Офиса будут: обеспечение координации и планирования работы в рамках коалиций возможностей; обеспечение взаимодействия между коалициями; анализ состояния коммуникаций со странами-партнерами

Какой была встреча "Рамштайн" два года назад

Контактная группа по обороне Украины появилась в ответ на российское вторжение по инициативе главы Пентагона Ллойда Остина.

Группа получила неформальное название "Рамштайн" – по наименованию базы ВВС США в немецком городе Рамштайн-Мизенбах, где состоялось первое заседание. Остин пригласил туда представителей 40 государств, чтобы обсудить долгосрочные потребности Украины в сфере безопасности.

Начало сотрудничеству положила встреча 26 апреля 2022, на которой союзники преимущественно обсуждали то, как и чем именно они могут помочь Украине. Тогда же был сформулирован принцип "помочь всем необходимым как можно быстрее", более 30 стран заявили, что на первом этапе выделят более 5 млрд долларов, а Германия – о готовности поставить самоходные зенитки Gepard.

Участники "Рамштайна" договорились проводить заседания ежемесячно, и с тех пор состоялось уже 20 встреч. По их результатам способности ВСУ в отпоре врага значительно усилились. К тому же, Украина начала переход на вооружение НАТО.

Силы обороны получили дальнобойные реактивные системы залпового огня M270, HIMARS, MARS II, ракеты Brimstone, Harpoon, ATACMS. Украинское ПВО усилилось системами ЗРК NASAMS, Avenger, HAWK, IRIS-T, SAMP-T и Patriot.

Была создана танковая коалиция, благодаря чему начались поставки танков Leopard и Abrams.

Еще одна коалиция касается работы над отправкой в Украину истребителей F-16. Она предусматривает, что первые самолеты могут появиться в небе к лету 2024.