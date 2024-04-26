Хоккейная сборная Украины определила состав на ЧМ-2024: кто в обойме Христича

Тренерский штаб национальной команды Украины во главе с Дмитрием Христичем определился с перечнем исполнителей на чемпионат мира 2024 года в Дивизионе IB.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook Федерации хоккея Украины.

В рядах "сине-желтых" в Вильнюс поедут 24 хоккеиста. Они будут конкурировать за 22 места в заявках на каждый поединок сборной.

До и после тренировочного сбора и серии контрольных матчей Христич простился с двумя десятками исполнителей из расширенного списка. Последними лагерь национальной команды покинули защитник Владимир Волков, а также нападающие Михаил Симчук и Илья Коренчук. Последний был лучшим бомбардиром "сине-желтых" на ЧМ-2023 (6 шайб, 4 передачи).

Сборная Украины начнет турнир 27 апреля матчем против Эстонии. Позже подопечные Христича встретятся со сборными Нидерландов, Китая, Испании и Литвы. Только победитель секстета выйдет в Дивизион IA, откуда украинцы вылетели еще в 2017 году.

Финальный список сборной Украины перед ЧМ-2024:

Вратари: Дьяченко ("Сокол"), Захарченко ("Днепр"), Арцатбанов ("Алберни Уолли Бульдогс")

Защитники: Мережко ("Спишска Нова Вес"), Ратушный ("Днепр"), Сысак ("Дунайварош"), Дахновский ("Кошице" U-20), Пангелов-Юлдашев ("Подгале"), Гребеник ("Кеттеря"), Андрейкив ("Заглембе Сосновец"), Толстушко, Янишевский (оба – "Сокол")

Нападающие: Пересунько ("Попрад"), Трахт ("Лукко"), Денискин ("Уния Освенцим"), Лялька, Кривошапкин (оба – "Кременчуг"), Бородай, Мазур, Захаров (все – "Сокол"), Ворона ("Поважска Быстрица"), Садовиков ("Берани Злин"), Фадеев ("Снекпойнт Итерс"), Морозов ("Морзин-Аворья")