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Глава МИД Германии тайно встречалась с генсеком НАТО, чтобы обсудить Украину, - Bild

Украина, Пятница 26 апреля 2024 16:34
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Глава МИД Германии тайно встречалась с генсеком НАТО, чтобы обсудить Украину, - Bild Фото: Глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Глава МИД Германии Анналена Бербок тайно встречалась с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Среди других тем, были обсуждены вопросы помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Видання зазначає, що Бербок і Столтенберга помітили у ресторані одного з п’ятизіркових готелів Берліна, коли вони виходили з п'ятизіркового готелю в оточенні семи співробітників служби безпеки.

За даними видання, зустріч в ресторані готелю Telegraphenamt тривала майже три години.

Як стало відомо виданню, зустріч ініціював Столтенберг. На ній йшлося про безпеку Європи та подальшу допомогу Україні.

Помощь Украине от Европы

Из-за длительной задержки помощи от США эту функцию взяла на себя Европа и значительный вклад внесла именно Германия.

В частности, в марте Германия передала Украине большой пакет помощи. Благодаря этому военные ВСУ получили новые дроны, снаряды для танков и артиллерии.

Более того, Германия активно помогает Украине в вопросе противовоздушной обороны, ведь Украина столкнулась со значительной нехваткой систем ПВО.

Мы сообщали, что канцлер Германии Олаф Шольц отчитался, что его страна нашла по меньшей мере шесть систем, которые сейчас находятся у стран-партнеров, и могут быть переданы Украине.

Более того, правительство Германии призвал США поставили Украине еще хотя бы одну противоракетную систему Patriot.

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