Ночью возможны грозы, днем воздух местами прогреется до +26: погода на завтра

Завтра, 27 апреля, ночью в большинстве центральных и ряде других областей будут ожидаться дожди и местами грозы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр .

Температура в Киевской области ночью ожидается от +5 до +10, а днем от +15 до +20. В Киеве ночью от +6 до +8, а днем от +16 до +18.

"Переменная облачность. Ночью в большинстве центральных, Черниговской, Сумской областях кратковременные дожди, местами грозы, в восточных и Запорожской областях местами небольшие дожди, на остальной территории, днем в Украине без осадков", - пишет Украинский гидрометцентр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что погода на этой неделе вероятно не будет теплее, чем на прошлой.

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