Вербное воскресенье 2024: что кроме вербы нужно освятить в церкви

Вербное воскресенье - это один из наиболее значимых праздников в православном и католическом календаре, который отмечается в воскресенье перед Пасхой.

Что, кроме вербы, нужно святить в церкви, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Вербное воскресенье и его традиции

С Вербного воскресенья начинается последняя страстная неделя поста, которая очень строгая. В этот день нужно поздравлять друг друга, посещать службу и освящать вербовые веточки. Они символизируют пальмовые ветви, которыми приветствовали Иисуса в Иерусалиме перед своим распятием.

Вербное воскресенье - один из самых значимых праздников (фото: radaspilnot.org.ua)

Когда хозяева, возвращаясь из церкви с освященной вербой, не заходили прямо в дом, а сразу сажали ветки в саду или на поле, "чтобы росла во славу Богу, а нам, людям, на пользу".

Остальные ветви несли дома и ставили в углу под святыми образами.

Встретив дома того, кто не успел проснуться на утреннюю службу, они "били" его ветвями, предостерегая:

Не я бью - верба бьет,

Через неделю Пасха,

Недалеко красное яичко!

Раньше верили, что ветви вербы, освященные в церкви, обладают большой духовной силой и могут помочь избавиться от различных болезней. Эта вера привела к тому, что грудных детей купали в воде с вербовыми почками, а больные люди использовали вербу для лечения.

Использование ветвей для целительных целей включало и такой обряд, как "биение вербой", когда по телу человека избивали ветвями, произнося молитвы: "Святой Дух, через иву входи - болезнь отводи. Верба придет - болезнь отнесет".

Этот обряд считался средством изгнать из больного тела заболевание и восстановить здоровье.

Что можно освящать в Вербное воскресенье

Освящение вербовых веточек является главной частью обряда Вербного воскресенья, но вместе с этим могут быть освящены другие предметы и символы, имеющие свое значение для верующих.

В народе также верили, что ветви вербы защитят дом от пожаров и наводнений, а его хозяев - от болезней, бедности и невзгод.

Что нельзя делать с вербой

Вербу следует уважать, поэтому если после освящения в церкви остались маленькие веточки, их обычно жгли на огне, а не топтали ногами.

Считается, что освященная ива обладает целебными свойствами, поэтому она часто используется в народной медицине.

Из отвара из веточек готовят лекарство от головной боли, ревматизма, а также используют для понижения температуры тела. Толченые листья применяют в качестве компрессов на раны для облегчения их заживления.