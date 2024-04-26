Кулеба: возвращение военнообязанных в Украину является вопросом справедливости

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрия Кулебу во время совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Байбой Браже.

"Думаю, что это (возвращение военнообязанных в Украину, - ред.) справедливо по отношению к украинским мужчинам в Украине. Думаю, что это будет справедливо по отношению к ним, если мужчины из-за границы вернутся в Украину", - заявил министр.

Он добавил, что все мужчины призывного возраста, которые покинули страну после начала полномасштабной войны с Россией, получали правовые статусы, а также социальные выплаты из-за того, что они являются гражданами Украины.

"Моей задачей, как дипломата, является защита украинцев за рубежом, и я буду это делать. Но, как я уже упоминал, речь идет о справедливости, справедливости в отношениях между украинскими мужчинами за рубежом и украинскими мужчинами в Украине. И справедливость в отношениях между государством Украина и гражданином Украины", - отметил Кулеба.

Возвращение военнообязанных в Украину

Недавно Кабинет министров принял решение о запрете выдачи военнообязанных мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет загранпаспортов за пределами Украины. В паспортном столе объяснили, кого это постановление не касается.

Как отмечал ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш, у украинских граждан есть обязательства перед своим государством. Поэтому Варшава предполагает помощь Украине в возвращении военнообязанных. В частности, он предположил, что последним могут не продлить право на пребывание в Польше и депортировать.

Тем временем министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас допустил аналогичный шаг со стороны своей страны. По его словам, Вильнюс пока не рассматривает конкретных мер, но речь может идти о, например, ограничении социальных выплат, разрешениях на работу.

"Итак, давайте подождем и посмотрим, какой вариант они (Варшава, - ред.) предложат, возможно, он подойдет и для Литвы", - заявил Кащюнас.