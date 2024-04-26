ГУР уничтожило в Москве вертолет Ка-32, принадлежавший Минобороны России

Украинским разведчикам удалось уничтожить российский вертолет Ка-32 в Москве. Этот борт принадлежал Минобороны России.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в спецслужбах.

Как рассказал изданию источник, вражеский вертолет удалось сжечь на российском международном аэродроме "Остафьево" в Москве. Этот Ка-32 принадлежал Министерству обороны РФ.

По словам собеседника, вертолет россияне применяли для обеспечения логистических потребностей и эвакуационных операций своей армии.

Обновлено (14:48). ГУР подтвердило уничтожение вертолета Ка-32 в Москве и показало видео

Как отметили в украинской разведке, аэродром принадлежит Минобороны РФ и эксплуатируется совместно с предприятием "Газпромавиа", входящим в структуру ОАО "Газпром".

"Уничтоженная единица авиационной техники использовалась государством-агрессором в интересах московского авиационного центра, в частности - для поддержки операций российской оккупационной армии", - подтверждают в ГУР.

Что известно о вертолете Ка-32

Ка-32 (по кодификации НАТО: Helix-C) - это советский и российский средний транспортный вертолет соосной схемы с двумя турбировочными двигателями и неубирающимися шасси.

Он является гражданским развитием поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС, разработанным ОКБ им. Н. И. Комова. К 2006 году было выпущено около 160 Ка-32 в разных модификациях.

Первоначально как основное предназначение вертолета предполагалось его использование для разведки ледовой обстановки в экстремальных условиях Арктики днем и ночью, однако позже вертолет было решено разрабатывать для многоцелевого всепогодного применения; для поисковых и спасательных работ, транспортных перевозок, крановых работ при монтаже оборудования, вывозе пакетов ценной древесины при отсутствии дорог, патрульной службы и других целей.

Экипаж вертолета составляет 2 человека, пассажировместимость - 13. Максимальная скорость - 260 км/ч, а практическая дальность до 800 км.

Украина продолжает уничтожать авиацию РФ

Напомним, что с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 348 самолетов и 325 вертолетов.

Одной из крайних успешных операций украинских бойцов было уничтожение российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Такой самолет Украине удалось поразить впервые. Как делился глава ГУР МО Кирилл Буданов, только неделю продолжалась сама "засада" - ожидание выхода самолета на нужный рубеж.

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