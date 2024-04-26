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Юристы сделают работу: глава НБУ призвал к решению о конфискации российских активов

Украина, Пятница 26 апреля 2024 14:51
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Юристы сделают работу: глава НБУ призвал к решению о конфискации российских активов Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Совместное консолидированное решение демократического сообщества по взысканию и использованию в пользу Украины обездвиженных активов РФ станет мощным сигналом для страны-агрессора.

Об этом заявил глава Национального банка Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

"Мы ожидаем политическое решение, и я убежден, что дальше юристы быстро и качественно сделают свою часть работы. Россия должна заплатить", - сказал Пышный во время встречи Джереми Гантом, канцлером Казначейства Великобритании и послом в Киеве Мартином Гаррисом.

Как отметили в пресс-службе, участники встречи сосредоточились на обсуждении глобальной санкционной политики против РФ и возможности ее усиления. Также дискутировали по поводу правовых оснований для использования обездвиженных активов РФ в пользу Украины.

"Наш враг демонстрирует способность адаптироваться к санкциям. Учитывая это, актуален именно комплексный подход к санкционной политике, когда действующие ограничения дополняются значительным контролем за их выполнением и мгновенной реакцией на попытки обхода санкций", - сказал Пышный.

По его словам, очень показателен пример США по внедрению института вторичных санкций, которые могут быть применены к финансовым учреждениям в третьих юрисдикциях, участвующих в обходных схемах. Сама угроза их применения побуждает банки к существенному усилению комплаенс-процедур и отказу от обслуживания определенных компаний.

Также существует потенциал для усиления санкционного давления, в частности, важно внести в санкционный список лиц из финансового руководства РФ, поскольку их действия оказывают непосредственное влияние на возможность России дальше финансировать военную агрессию против Украины. Необходимым шагом является применение секторальных санкций против российских финансовых учреждений, добавил Пышный.

Конфискация российских активов

Напомним, после начала российской агрессии страны Запада заморозили российские активы на сумму около 300 млрд долларов. Решение о передаче их Украине обсуждается уже больше года. Недавно министры финансов стран G7 перенесли его на июнь до саммита лидеров "Большой семерки". К этому времени будет подготовлено несколько вариантов.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что полная конфискация российских активов оправдана, но это лишь один из возможных вариантов.

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