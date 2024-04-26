80% проблем в закупках БПЛА можно решить на уровне Агентства оборонных закупок, - эксперт

В процедуре закупок беспилотных систем Агентством оборонных закупок много проблем, 80% из которых при желании можно решить на уровне самого агентства, Минобороны и Генштаба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксперта по оборонным технологиям, экс-советника главы АОЗ Марины Безруковой Максима Музыку.

Говоря о проблемах в закупках, Музыка назвал первоочередными нехватку прогнозируемости и системности. По его словам, именно эти изменения производители БПЛА лоббируют перед руководителями соответствующих структур.

"Дрон - беспилотная авиационная система. И главное здесь - "система". Системность закупок, системность применения должны присутствовать. Сейчас у нас к системности стремятся вновь силы беспилотных систем, но им еще нужно поработать, потому что сейчас откровенно разнобой относительно системного видения именно в закупках. К этому есть большие вопросы", - сказал эксперт.

Он сообщил, что утвержденный в декабре 2023 года временный порядок определения потребностей в БПЛА, которым руководствуется в закупках АОЗ, требует изменений: "Когда юристы его читают, они хватаются за голову, потому что он написан некорректно, это нерабочий вариант. Также много процедур, которые усложняют и задерживают процедуру контрактирования".

"Каждую неделю, каждый месяц задержки контрактирования - это неделя или месяц, когда дронов не будет на фронте. Это нужно ускорять и делать внутри Минобороны, внутри Агентства, Генштаба. Есть люди, которые это понимают. И я надеюсь, что они это сделают", - сказал Музыка.

Он добавил, что в 2023 году количество денег на дроны отечественного производства превышало производственные возможности. За год ситуация коренным образом изменилась: производственные мощности увеличились в 3-4 раза, а денег заметно больше не стало. Поэтому изделия условно поделены на приоритетные и неприоритетные - к первым относятся FPV-дроны и дальнобойные дроны.

Напомним, недавно из АОЗ уволили бывшего регионала Дмитрия Волошенкова, он также представлял Украину в НАТО по поручению руководителя Агентства Марины Безруковой.

‚Скандал вокруг Волошенкова не первый для АОЗ. Как ранее сообщали СМИ, только за последние недели стало известно, что в Агентстве по-прежнему работает фигурант антикоррупционных расследований Владимир Пикузо, а также так называемая "тендерная королева" УЗ Таисия Олейник.