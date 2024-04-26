ua en ru
Пт, 26 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне КАБами атаковали Дергачи под Харьковом: пострадали дети

Харьков, Пятница 26 апреля 2024 11:32
UA EN RU
Россияне КАБами атаковали Дергачи под Харьковом: пострадали дети Фото: из-за обстрела Дергачей 26 апреля пострадали дети (facebook com)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска 26 апреля атаковали город Дергачи Харьковского района, использовав КАБы. Загорелся двухэтажный дом, пострадали дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В результате вражеских ударов по Дергачам Харьковского района пострадали двое детей", - рассказал он.

По данным главы ОВА, девушки 16 и 5 лет получили медицинскую помощь на месте, без госпитализации.

"Оккупанты ударили по центральной части города. Предварительно - управляемыми авиабомбами. В результате удара управляемой авиабомбой является возгорание двухэтажного дома", - добавил Синегубов.

Количество пострадавших возросло

Чуть позже Синегубов отметил, что количество пострадавших в результате вражеского удара по жилому дому в Дергачах увеличилось до четырех человек.

"Мальчик 4 года и женщина 52 лет получили легкие травмы и острую реакцию на стресс", - добавил глава ОВА.

Обстрелы Дергачей

Российские войска постоянно обстреливают город Дергачи Харьковской области. Так, в конце марта этого года российская армия ракетой ударила по Дергачам. В результате этого были разрушены дома, пострадали четверо людей. Напомним, в мае 2022 года российские войска обстреляли Дергачи Харьковской области. В результате один человек погиб, а еще трое пострадали.

Отметим, российские войска в последнее время регулярно используют КАБы для обстрелов приграничных регионов Украины, в том числе при атаках на Харьков и Сумы. Например, в начале апреля в Харькове прогремели взрывы, жителей предупреждали о пусках КАБов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков
NEWS
Почти 1000 оккупантов и 35 автомобилей. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Почти 1000 оккупантов и 35 автомобилей. Генштаб обновил потери РФ в Украине
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится