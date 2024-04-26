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Зеленский назначил нового главу администрации Государственной специальной службы транспорта

Украина, Пятница 26 апреля 2024 16:36
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Зеленский назначил нового главу администрации Государственной специальной службы транспорта Архивное фото: Александр Яковец (facebook com GeneralStaff ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Владимир Зеленский сегодня, 26 апреля, решил назначить нового главу администрации Государственной специальной службы транспорта. Им стал Александр Яковец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента Украины.

Отмечается, что одним указом Зеленский уволил с должности главы администрации Государственной специальной службы транспорта Бондаря Богдана Васильевича.

Другим указом на этот пост назначил Яковца Александра Васильевича. До этого Яковец занимал должность командующего Сил поддержки Вооруженных сил Украины, поэтому Зеленский третьим указом уволил его.

Александр Яковец

Украинский военный, генерал. Он активно участвует в отражении российской агрессии и отличился в 2022 году. За это был награжден орденами. На должность командующего Сил поддержки ВСУ Яковца назначили в начале марта.

Зеленский меняет представителей военного командования Украины

В феврале президент назначил на должность главнокомандующего ВСУ Александра Сырского вместо Валерия Залужного. Позже на должность начальника Генштаба Зеленский назначил Анатолия Баргилевича.

А недавно Зеленский назначил нового заместителя командующего Национальной гвардией Украины. Им стал Владимир Гордийчук.

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