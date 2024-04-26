Зеленский назначил нового главу администрации Государственной специальной службы транспорта

Президент Владимир Зеленский сегодня, 26 апреля, решил назначить нового главу администрации Государственной специальной службы транспорта. Им стал Александр Яковец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента Украины.

Отмечается, что одним указом Зеленский уволил с должности главы администрации Государственной специальной службы транспорта Бондаря Богдана Васильевича. Другим указом на этот пост назначил Яковца Александра Васильевича. До этого Яковец занимал должность командующего Сил поддержки Вооруженных сил Украины, поэтому Зеленский третьим указом уволил его. Александр Яковец Украинский военный, генерал. Он активно участвует в отражении российской агрессии и отличился в 2022 году. За это был награжден орденами. На должность командующего Сил поддержки ВСУ Яковца назначили в начале марта.