ua en ru
Пт, 26 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дуда: нарушения РФ воздушного пространства ракетами угрожают более широкой войной

Пятница 26 апреля 2024 12:30
UA EN RU
Дуда: нарушения РФ воздушного пространства ракетами угрожают более широкой войной Фото: Анджей Дуда, президент Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Нарушение воздушного пространства российскими ракетами является провокацией со стороны Российской Федерации, которая рискует разжечь еще более широкую войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Польши Анджея Дуду в интервью The Wall Street Journal (WSJ).

Как отметил президент, нарушение воздушного пространства угрожает инфраструктуре, а также гражданским Польши.

Как напоминает WSJ, последний инцидент произошел еще 24 марта, когда во время массированного обстрела Российской Федерации по территории Украины одна из крылатых ракет, нацеленная на западные области, вошла в воздушное пространство Польши на 39 секунд.

Нарушение воздушного пространства во время обстрелов

Добавим, что 24 марта враг применил против Украины 29 ракет, запущенных из 14 самолетов ТУ-95МС, а также 29 беспилотников. Одна из ракет, а именно Х-101, нарушила воздушное пространство Польши над Люблинским воеводством. Воздушные силы союзника не сбивали ее, поскольку были уверены, что она вернется в Украину.

В ответ на инцидент Министерство иностранных дел (МИД) вызвало российского посла Сергея Андреева "на ковер", впрочем, он проигнорировал вызов и покинул страну.

Позже глава МИД Польши Радослав Сикорский обсудил инцидент с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Анджей Дуда Война в Украине
NEWS
Кулеба: возвращение военнообязанных в Украину является вопросом справедливости
Кулеба: возвращение военнообязанных в Украину является вопросом справедливости
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится