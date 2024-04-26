Доллар снова подешевел: НБУ установил официальный курс доллара на 29 апреля

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после резкого роста накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 29 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 42,4409 гривен за 1 доллар (-0,0796 грн). bank.gov.ua Курс евро составит 39,6015 гривен за 1 евро (-0,0687 грн). bank.gov.ua На межбанке сегодня курс упал на 5 копеек до 39,58-39,62 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день. udinform.com На наличном рынке курс не изменился - 39,90 грн/доллар.