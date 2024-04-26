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Доллар снова подешевел: НБУ установил официальный курс доллара на 29 апреля

Украина, Пятница 26 апреля 2024 15:44
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Доллар снова подешевел: НБУ установил официальный курс доллара на 29 апреля Фото: курс доллара упал на 7 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после резкого роста накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 29 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 42,4409 гривен за 1 доллар (-0,0796 грн).

Доллар снова подешевел: НБУ установил официальный курс доллара на 29 апреля

bank.gov.ua

Курс евро составит 39,6015 гривен за 1 евро (-0,0687 грн).

Доллар снова подешевел: НБУ установил официальный курс доллара на 29 апреля

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 5 копеек до 39,58-39,62 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Доллар снова подешевел: НБУ установил официальный курс доллара на 29 апреля

udinform.com

На наличном рынке курс не изменился - 39,90 грн/доллар.

Ситуация на рынке

Напомним, глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Национальный банк в ближайшее время отменит ряд валютных ограничений.

По его словам, это решением можно принять, учитывая комфортный уровень международных резервов, контролируемую ситуацию на валютном рынке и ожидания дальнейшего поступления международной помощи.

НБУ готовит определенные послабления относительно новых дивидендов, отмену запрета на импорт услуг и валютную либерализацию возможности обслуживания старых долгов.

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