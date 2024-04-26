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ГПСУ задержала "путешественников" в гидрокостюмах, которые нелегально возвращались в Украину

Пятница 26 апреля 2024 15:06
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ГПСУ задержала "путешественников" в гидрокостюмах, которые нелегально возвращались в Украину Фото: ГПСУ задержала "путешественников" в гидрокостюмах, нелегально возвращавшихся в Украину (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергей Пышкин

Пограничники обнаружили двух мужчин вблизи украинско-польской границы, которые пытались вернуться в Украину из-за нехватки работы в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы (ГПСУ).

"Двух мужчин вблизи украинско-польской границы обнаружил пограничный наряд. Выяснилось, они приходятся друг другу братьями, а из Польши в Украину попали, переплыв реку Западный Буг. Под мокрой одеждой на нарушителях были одеты гидрокостюмы", - пишет ГПСУ.

Фото: ГПСУ задержала "путешественников" в гидрокостюмах, которые нелегально возвращались в Украину (facebook.com/DPSUkraine)

Отмечается, что мужчины в течение нескольких лет проживали в Германии, но из-за нехватки работы приняли решение вернуться в Украину. В частности они ответственно подготовились к "путешествию": собрали запас еды и взяли инструмент для перерезания проволоки.

"Граждан привлекли к админответственности, решение будет принимать суд", - добавляет ГПСУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как недавно граждане Польши незаконно пересекли границу Украины с Венгрией на квадроциклах.

Также в апреле ГПСУ спасла нарушителя, пытавшегося сбежать из Украины, но потерявшегося в горах.

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