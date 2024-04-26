ATACMS, снаряды и не только. В Минобороны назвали основные приоритеты "Рамштайн-21"

Союзники Украины в пятницу, 26 апреля, соберутся на очередную встречу в формате "Рамштайн". Главными приоритетами заседания будут поставки Украине ракет ATACMS и снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона.

По его словам, на сегодняшнем "Рамштайне" речь пойдет о налаживании поставок военной помощи и разработке алгоритмов логистики.

"Речь будет прежде всего о поставках оружия, о поставках снарядов разных калибров, прежде всего 155-мм. Также речь идет о том, что будут боеприпасы ATACMS в Украине поставляться", - сказал спикер.

Лазуткин напомнил, что накануне заседания "Рамштайн" союзники объявили о новых пакетах помощи Украине. Речь идет о США, Великобритании, Дании, Эстонии и других странах.

"В рамках того 1 млрд долларов (новый пакет помощи от США, - ред.), который уже работает, если говорить о поступающей помощи, то там и боеприпасы для HIMARS, и снаряды, и бронемашины Bradley, эффективно работающие на поле боя", - отметил спикер Минобороны.