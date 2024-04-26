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В Британии начали судить вербовщика поджигателей недвижимости, связанной с Украиной

Великобритания, Пятница 26 апреля 2024 16:09
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В Британии начали судить вербовщика поджигателей недвижимости, связанной с Украиной Архивное фото: в Британии начали судить вербовщика поджигателей недвижимости (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Британии начался суд над мужчиной, который работал в пользу России и вербовал лиц для поджога недвижимости, связанной с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Bild.

Издание пишет, что 20-летний Дилан Эрл предстал перед Вестминстерским мировым судом Лондона по обвинению в двух преступлениях в соответствии с законом о национальной безопасности.

"Эрл оказывал помощь иностранной разведке, в частности соглашаясь провести исследования и разведку целей, а также пытаясь вербовать людей для оказания помощи в такой деятельности", - пишет издание.

Также следствие указало, что Эрл занимался подготовкой "действия, ставящего под угрозу жизнь человека или действия, создающего серьезный риск для здоровья или безопасности населения в Соединенном Королевстве".

Эрлу также было предъявлено обвинение в поджоге коммерческого помещения в Лондоне при отягчающих обстоятельствах. Королевская прокуратура Великобритании заявила, что обвинения в поджоге связаны с коммерческой недвижимостью, связанной с Украиной.

Кого еще подозревают

Bild написало, что еще одного мужчину обвинили в получении материальной выгоды от иностранной разведывательной службы.

"Двое мужчин обвинены в поджоге, а еще один молодой человек - во "владении информацией, связанной с террористической деятельностью", - написало издание.

Российских шпионов судят в странах Запада

Правоохранители в западных странах на постоянной основе обнаруживают российских агентов и шпионов. К примеру, в январе суд в Риме приговорил офицера итальянского Военно-морского флота к 20 годам тюремного заключения по подозрению в шпионаже в пользу России.

А вчера Окружная прокуратура Гданьска приговорила агента российской военной разведки в Польше к тюремному заключению. Он шпионил за военным и передавал эти данные России.

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