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Швеция намерена увеличит расходы на оборону до 2,6% от ВВП

Пятница 26 апреля 2024 14:38
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Швеция намерена увеличит расходы на оборону до 2,6% от ВВП Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Швеция к 2030 году намерена увеличить военные расходы до 2,6% по отношению к размеру ее экономики, причем новый член НАТО планирует превзойти общую цель альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Эта цель, обнародованная в пятницу политическими партиями скандинавской страны, выдвигается на фоне подготовки к риску того, что российская агрессия выйдет за пределы Украины.

Комиссия по обороне Швеции заявила, что к 2030 году Стокгольм должен добавить к своему военному бюджету около 53 млрд крон (4,9 млрд долларов) ежегодных расходов. В этом году финансирование вооруженных сил соответствует минимальному уровню в 2% от валового внутреннего продукта, установленному НАТО.

Всепартийная группа, призванная обеспечить широкий политический консенсус, заявила, что Швеция должна стремиться к тому, чтобы к 2030 году иметь четыре армейские бригады, а не две, как сейчас, и что ей следует инвестировать в средства ПВО, включая меры противодействия атакам беспилотников.

Хотя Швеция приступила к реализации планов по укреплению своей обороны после аннексии Россией Крыма в 2014 году, вторжение Кремля в 2022 году повысило актуальность наращивания вооруженных сил, которые в свое время во времена холодной войны могли мобилизовать более 10% населения страны.

Вступление Швеции в НАТО

16 мая 2022 года Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО. Это решение стало знаковым событием, ознаменовавшим значительные изменения в геополитической обстановке в Европе. Одной из причин решения о присоединении к альянсу стала война в Украине и агрессивная риторика России в отношении стран Балтии.

4 марта 2024 год Швеция официально стала 32-м членом Североатлантического альянса. Стоит отметить, что путь Швеции к членству в НАТО не был безоблачным. Турция, являясь членом альянса, выступала против вступления Швеции и Финляндии, мотивируя это поддержкой этими странами Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией.

В итоге, после долгих дипломатических переговоров, Турция дала свое согласие на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. 28 июня 2022 года был подписан меморандум, в котором Швеция и Финляндия взяли на себя ряд обязательств, направленных на удовлетворение турецких требований.

Увеличение цели по обороне НАТО до 2,5% ВВП

В 2024 году предложение о повышении целевого показателя по оборонным расходам НАТО до 2,5% ВВП стало одной из ключевых тем в обсуждениях альянса.

В частности, министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что страны-члены НАТО должны увеличить свои расходы на оборону до 2,5% ВВП.

На данный момент действует цель, установленная в 2014 году, которая обязывает страны-члены тратить на оборону не менее 2% своего ВВП.

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