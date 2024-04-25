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На каких дровах нельзя жарить шашлык

Четверг 25 апреля 2024 19:12
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На каких дровах нельзя жарить шашлык На каких дровах нужно жарить шашлык (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

С наступлением тепла все активно едут на природу и жарят шашлык. Отбор дров играет немаловажную роль в создании вкуса и аромата мяса.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие дрова выбрать для шашлыка и что сделать, чтобы он не подгорел.

При написании материала использовались следующие источники: сайт Looft.

Какое дерево не подходит для шашлыка

Не стоит брать древесины хвойных деревьев, такие как сосна или ель. При приготовлении шашлыка они могут давать смолистый дым.

Дубовые дрова обладают хорошим тепловыделением, но их дым может придать слишком интенсивный и горький вкус мясу.

Лучше всего для приготовления шашлыка подходят фруктовые деревья, такие как яблоня, вишня или груша. Они придают мясу аромат и мягкий дым.

Также подходят ореховые деревья, такие как грецкий орех - шашлык получится вкусным и ароматным.

Нельзя также брать дерево, покрытое краской или лаком. Это отрицательно скажется и на вкусе мяса и на вашем здоровье.

К тому же дрова должны быть сухими, в противном случае будут долго гореть.

Важно помнить, что правильный выбор дров может повлиять на вкус, поэтому необходимо ответственно подходить к этому делу.

Добавим, если вы используете уголь, то нужно правильно уметь его разжечь. Вот самые популярные методы разжигания угля и все нюансы:

  • традиционно вы можете использовать угольную жидкость или разжигатель. Это опасно и ваша еда может иметь вкус неприятной жидкости
  • второй способ заключается в использовании газовых зажигателей. Однако, следует быть осторожными

Что сделать, чтобы шашлык не подгорел

Существует действенный способ с солью. Для этого перед тем как отправить шампура с мясом на мангал, посыпьте уголь небольшим слоем соли.

Она создаст своеобразный защитный слой. При этом жир, который будет стекать и капать с мяса, не сможет разгореться и мясо не подгорит. Однако посыпать солью уголь следует только один раз непосредственно перед приготовлением шашлыка.

Для мангала необходимо найти безветренное место, чтобы искры от костра не разлетались. Также нельзя устанавливать мангал под свисающими ветвями деревьев, вблизи построек и легковоспламеняющихся веществ.

Ранее мы сообщали, в какой посуде нельзя мариновать мясо, чтобы не испортить шашлык.

Также мы писали, как быстро очистить шампуры и гриль.

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Мясо Приготовление Шашлыки
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