В Минобороны Британии обеспокоены из-за деятельности российских шпионов в стране
Злонамеренные действия российских шпионов в Британии вызывают обеспокоенность у британских чиновников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Британии Гранта Шаппса в Twitter.
"Утверждения о вредоносной деятельности России в Великобритании вызывают глубокую обеспокоенность", - отметил министр.
Он добавил, что любого человека, которого поймают на помощи иностранной разведке, привлекут к ответственности.
"Тщетные попытки России поколебать нашу решимость никогда не помешают Великобритании поддержать Украину", - подчеркнул Шаппс.
Задержание российского шпиона в Британии
Напомним, сегодня, 26 апреля, стало известно, что в Британии начался судебный процесс над 20-летним Диланом Эрлом. Парень мог работать на российскую разведку.
Вероятно, он поджег коммерческую недвижимость в Лондоне, которая связана с Украиной. Также он пытался занимался вербовкой для новых подобных поджогов.
Стоит заметить, что в странах Европы уже неоднократно задерживали российских шпионов. В частности, их деятельность была направлена против Украины и западной помощи украинским защитникам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.