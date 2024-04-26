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В Минобороны Британии обеспокоены из-за деятельности российских шпионов в стране

Лондон, Пятница 26 апреля 2024 16:40
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В Минобороны Британии обеспокоены из-за деятельности российских шпионов в стране Фото: Грант Шаппс, министр обороны Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Злонамеренные действия российских шпионов в Британии вызывают обеспокоенность у британских чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Британии Гранта Шаппса в Twitter.

"Утверждения о вредоносной деятельности России в Великобритании вызывают глубокую обеспокоенность", - отметил министр.

Он добавил, что любого человека, которого поймают на помощи иностранной разведке, привлекут к ответственности.

"Тщетные попытки России поколебать нашу решимость никогда не помешают Великобритании поддержать Украину", - подчеркнул Шаппс.

Задержание российского шпиона в Британии

Напомним, сегодня, 26 апреля, стало известно, что в Британии начался судебный процесс над 20-летним Диланом Эрлом. Парень мог работать на российскую разведку.

Вероятно, он поджег коммерческую недвижимость в Лондоне, которая связана с Украиной. Также он пытался занимался вербовкой для новых подобных поджогов.

Стоит заметить, что в странах Европы уже неоднократно задерживали российских шпионов. В частности, их деятельность была направлена против Украины и западной помощи украинским защитникам.

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