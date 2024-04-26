ua en ru
Пт, 26 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У Зеленского об ограничениях для мужчин за границей: дистанционных документов не будет

Киев, Пятница 26 апреля 2024 10:47
UA EN RU
У Зеленского об ограничениях для мужчин за границей: дистанционных документов не будет Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Позиция государства по ограничениям для мужчин за границей - четкая. Дистанционных документов для мужчин призывного возраста не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в интервью "24 каналу".

Он отметил, что украинцам необходимо дождаться дополнительных разъяснений относительно работы консульских служб, когда вступит в силу новый закон о мобилизации.

Однако, как отметил Подоляк, позиция государства остается неизменной, документы будут выдаваться на территории Украины.

"Есть абсолютно четкая позиция государства - дистанционных документов не будет. Пожалуйста, приезжайте, получите эти документы на месте", - заявил советник руководителя Офиса президента.

Что этому предшествовало

Напомним, на днях Кабмин запретил пересылать загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за границу. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не смогут получить загранпаспорта, находясь за пределами Украины.

Также с 23 апреля МИД ограничил предоставление консульских услуг мужчинам в возрасте 18-60 лет за пределами Украины до периода, когда заработает новый закон (он вступит в силу с 18 мая).

В Минобороны Украины отметили, что ТЦК не будут работать за границей. Также в ведомстве считают нереалистичную выдачу повесток за пределами Украины.

Какие ограничения для мужчин за границей в новом законе о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президента ТЦК Война в Украине Мобилизация в Украине Михаил Подоляк
NEWS
Почти 1000 оккупантов и 35 автомобилей. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Почти 1000 оккупантов и 35 автомобилей. Генштаб обновил потери РФ в Украине
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится