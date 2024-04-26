У Зеленского об ограничениях для мужчин за границей: дистанционных документов не будет

Позиция государства по ограничениям для мужчин за границей - четкая. Дистанционных документов для мужчин призывного возраста не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в интервью "24 каналу".

"Есть абсолютно четкая позиция государства - дистанционных документов не будет. Пожалуйста, приезжайте, получите эти документы на месте", - заявил советник руководителя Офиса президента.

Однако, как отметил Подоляк, позиция государства остается неизменной, документы будут выдаваться на территории Украины.

Он отметил, что украинцам необходимо дождаться дополнительных разъяснений относительно работы консульских служб, когда вступит в силу новый закон о мобилизации.

Что этому предшествовало

Напомним, на днях Кабмин запретил пересылать загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за границу. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не смогут получить загранпаспорта, находясь за пределами Украины.

Также с 23 апреля МИД ограничил предоставление консульских услуг мужчинам в возрасте 18-60 лет за пределами Украины до периода, когда заработает новый закон (он вступит в силу с 18 мая).

В Минобороны Украины отметили, что ТЦК не будут работать за границей. Также в ведомстве считают нереалистичную выдачу повесток за пределами Украины.

Какие ограничения для мужчин за границей в новом законе о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

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