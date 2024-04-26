В Украине еще на месяц продлят льготную цену на электроэнергию для населения
Кабинет Министров Украины продлил действие льготной цены на электроэнергию для населения до 31 мая. Предыдущий срок истекает 30 апреля.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Кабмина.
Льготный тариф на свет
По словам Шмыгаля, Кабмин принял решение о продлении льготной цены на электроэнергию для населения – 2 грн. 64 копейки за киловатт. Он заявил, что положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии будет продлено до 31 мая.
"Несмотря на ремонты 24/7, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит. Мы устанавливаем мини-ТЭЦ в разных городах, усиливаем энергосистему из-за ее децентрализации, но восстановить все быстро невозможно. Поэтому призываю украинцев бережно использовать электроэнергию", - сказал премьер.
Остальные решения на заседании Кабмина
Также сегодня на заседании Кабмина была вдвое увеличена сумма микрогрантов для Харькова и Харьковской области. Теперь его размер для желающих начать собственное дело будет до 500 тысяч гривен на гражданина.
Были внесены изменения в устав Экспортно-кредитного агентства Украины. Это позволит страховать новые инвестиции от рисков войны.
"Это касается как иностранных инвестиций, так и украинских компаний, которые будут вкладывать средства в нашу экономику и развивать экспорт", – рассказал Шмыгаль.
Повышение тарифов в Украине и обстрел энергетики
В начале весны Россия ужесточила свои атаки на энергетическую систему Украины. Это привело к повреждению Змиевской ТЭС и уничтожению Трипольской ТЭС и проблемам поставки энергетики в ряд областей. На снабжение энергетики повлияли и прошлогодние атаки России.
Поэтому в 2023 году был введен мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. Однако он не касался электроэнергии и холодной воды.
Льготный тариф на свет действует до 30 апреля 2024 года. С приближением этой даты во власти начали распространяться слухи о том, вырастут ли тарифы на свет.
В частности, министр энергетики Герман Галущенко заявил о возможности повышения тарифа на электроэнергию для населения. По его словам, правительство изучает разные варианты финансирования ремонта энергообъектов, которые были повреждены.
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