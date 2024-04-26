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В Украине еще на месяц продлят льготную цену на электроэнергию для населения

Пятница 26 апреля 2024 16:49
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В Украине еще на месяц продлят льготную цену на электроэнергию для населения Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Кабинет Министров Украины продлил действие льготной цены на электроэнергию для населения до 31 мая. Предыдущий срок истекает 30 апреля.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Кабмина.

Льготный тариф на свет

По словам Шмыгаля, Кабмин принял решение о продлении льготной цены на электроэнергию для населения2 грн. 64 копейки за киловатт. Он заявил, что положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии будет продлено до 31 мая.

"Несмотря на ремонты 24/7, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит. Мы устанавливаем мини-ТЭЦ в разных городах, усиливаем энергосистему из-за ее децентрализации, но восстановить все быстро невозможно. Поэтому призываю украинцев бережно использовать электроэнергию", - сказал премьер.

Остальные решения на заседании Кабмина

Также сегодня на заседании Кабмина была вдвое увеличена сумма микрогрантов для Харькова и Харьковской области. Теперь его размер для желающих начать собственное дело будет до 500 тысяч гривен на гражданина.

Были внесены изменения в устав Экспортно-кредитного агентства Украины. Это позволит страховать новые инвестиции от рисков войны.

"Это касается как иностранных инвестиций, так и украинских компаний, которые будут вкладывать средства в нашу экономику и развивать экспорт", – рассказал Шмыгаль.

Повышение тарифов в Украине и обстрел энергетики

В начале весны Россия ужесточила свои атаки на энергетическую систему Украины. Это привело к повреждению Змиевской ТЭС и уничтожению Трипольской ТЭС и проблемам поставки энергетики в ряд областей. На снабжение энергетики повлияли и прошлогодние атаки России.

Поэтому в 2023 году был введен мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. Однако он не касался электроэнергии и холодной воды.

Льготный тариф на свет действует до 30 апреля 2024 года. С приближением этой даты во власти начали распространяться слухи о том, вырастут ли тарифы на свет.

В частности, министр энергетики Герман Галущенко заявил о возможности повышения тарифа на электроэнергию для населения. По его словам, правительство изучает разные варианты финансирования ремонта энергообъектов, которые были повреждены.

Подробно о том, готовят ли украинцам повышение тарифов на коммуналку, читайте в материале РБК-Украина.

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Денис Шмыгаль Электроэнергия Коммунальные платежи
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