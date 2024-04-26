Оккупанты нанесли авиаудар по объекту промышленности в Сумах

Российские войска сбросили КАБы на Сумы 26 апреля. Есть попадание в объект промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА .

"Сегодня, 26 апреля враг нанес авиационный удар по промышленному объекту города Сумы, применив два КАБа", - говорится в сообщении.

На месте, по данным ОВА, работают все необходимые службы, а последствия атаки уточняются.

Обстрелы Сум

Если раньше российские войска каждый день терроризировали приграничье Сумской области, которое граничит с РФ, то сейчас под постоянными обстрелами находятся и Сумы.

Так, 19 апреля оккупанты ударили ракетами по Сумам. Тогда захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру. Отметим, что 24 апреля россияне ударили по пригороду Сум, а 12 апреля - по городу, тогда пострадали два человека.