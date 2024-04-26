"Дорогая игрушка". В Воздушных силах рассказали о самолете Су-57 РФ

Российский истребитель Су-57 является ценным самолетом для оккупантов. Поэтому враг прячет его от украинских систем ПВО, держа на соответствующем расстоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Самолет Су-57 россияне уже раньше использовали, однако пытаются его держать на большом расстоянии, поскольку он может быть поражен нашей ПВО. А это достаточно дорогая и своеобразная для них "погремушка", которую они берегут. Это для них дорогая и своеобразная игрушка" , - рассказал он.

По его словам, во время последнего комбинированного удара по Украине 11 апреля россияне выпустили как минимум 12 ракет типа Х-50/69, носителем которых является Су-57.

"Эти ракеты достаточно сложно отличить в воздухе, поскольку они достаточно приближены по своим тактико-техническим характеристикам и их сложно определить до того, как они окажутся в руках экспертов", - добавил спикер.

Что известно об этом самолете?

Су-57 - российский истребитель пятого поколения. Первый полет самолет совершил 29 января 2010 года. Сроки серийных поставок самолета в российские войска неоднократно менялись: они были запланированы на 2015, 2016, позже - на 2017 год и 2018 год. В конце концов 25 декабря 2020 года ВКС РФ получили первый серийный истребитель.

Самолет разрабатывали для замены МиГ-29 и Су-27 в российских ВКС РФ. Первоначально в проекте должна была участвовать Индия. Однако в апреле 2018 года Индия отказалась от участия в совместном с Россией проекте FGFA. Индийские военные пришли к выводу, что обещанный российский "истребитель пятого поколения" не отвечает заявленным требованиям.

Обстрел Украины 11 апреля

Российские войска 11 апреля массированно обстреляли Украину дронами и ракетами, атаковав объекты критической энергетической инфраструктуры в четырех областях.

В общей сложности российские войска применили более 80 дронов и ракет, в том числе "Кинжалы". Основной удар дронов пришелся на Львовскую область. ПВО удалось сбить 57 вражеских целей.