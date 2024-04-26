Глава Пентагона о "Рамштайне-21": самый высокий приоритет - усиление украинской ПВО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина на открытии заседания "Рамштайн".

"Мы сегодня будем особенно сосредотачиваться на усилении украинских систем ПВО для того, чтобы Украина действительно могла закрывать свое небо. Это для нас сегодня самый высокий приоритет", - заявил Остин.

Он также добавил, что Украина также нуждается в большем количестве артиллерийских систем, чтобы она могла освободить земли, которые находятся под контролем российских оккупантов.

Остин пообещал, что страны Запада будут делать все, что в их силах, чтобы помочь Украине.