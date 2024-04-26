Глава Пентагона о "Рамштайне-21": самый высокий приоритет - усиление украинской ПВО
В ходе сегодняшнего заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") самым высоким приоритетом будет усиление украинских систем противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина на открытии заседания "Рамштайн".
"Мы сегодня будем особенно сосредотачиваться на усилении украинских систем ПВО для того, чтобы Украина действительно могла закрывать свое небо. Это для нас сегодня самый высокий приоритет", - заявил Остин.
Он также добавил, что Украина также нуждается в большем количестве артиллерийских систем, чтобы она могла освободить земли, которые находятся под контролем российских оккупантов.
Остин пообещал, что страны Запада будут делать все, что в их силах, чтобы помочь Украине.
"Рамштайн-21"
Напомним, сегодня, 26 апреля, проходит очередное заседание в формате "Рамштайн". Встреча - на уровне министров обороны.
Такое заседание проходит через несколько дней после того, как в Конгрессе США приняли законопроект о средствах на помощь Украине. Американские власти уже выделили первый пакет помощи Украине, в который вошло вооружение на 1 млрд долларов.
При этом, как вчера, 25 апреля, говорил президент Украины Владимир Зеленский, на заседании планируется обсудить те проблемы, которые появились из-за временного отсутствия американской помощи.
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