Россия из артиллерии ударила по Никополю: среди раненых ребенок (фото)

Российские войска из артиллерии обстреляли Никополь Днепропетровской области 26 апреля. Два человека ранены, в том числе 9-летний мальчик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"9-летний мальчик пострадал во время артобстрела Никополя", - рассказал глава ОВА.

По его данным, ребенок находится в состоянии средней тяжести.

"Врачи оказали необходимую медпомощь. Оправляться будет дома. Среди пострадавших - мужчина 42 лет", - добавил Лысак.

Последствия обстрела Никополя 26 апреля (t.me/dnipropetrovskaODA)

Кроме этого, в городе повреждены четыре пятиэтажки и газопровод.

Обстрелы Никополя

Российские войска постоянно обстреливают Никополь Днепропетровской области. Дело в том, что город от временно оккупированно Энергодара Запорожской области расположен на расстоянии ширины реки Днепр.

Именно поэтому захватчики постоянно атакуют населенный пункт. Например, 4 марта РФ обстреляла Никополь Днепропетровской области. К счастью, люди не пострадали, но начался пожар и есть разрушения.