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Кто из мужчин может получить документы за границей: объяснение паспортного сервиса

Пятница 26 апреля 2024 12:56
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Кто из мужчин может получить документы за границей: объяснение паспортного сервиса Фото: кто из мужчин может получить документы за границей (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С 25 апреля мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить паспортные документы исключительно в органах Государственной миграционной службы (ГМС) на территории Украины, но есть и исключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Центра обслуживания граждан "Паспортный сервис".

Как объясняет паспортный сервис, пересылка документов в зарубежные филиалы государственного предприятия "Документ" также не будет осуществляться.

В то же время получить паспортные документы за рубежом могут мужчины, которые определены пунктами 2-1-2-3 и 2-7 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины при условии наличия соответствующих подтверждающих документов.

Речь идет о:

  • людях с инвалидностью;
  • опекунах над лицами с инвалидностью;
  • родителях детей с инвалидностью;
  • лицах, нуждающихся в постоянном уходе;
  • тех, кто сопровождает тяжелобольных детей;
  • лицах из состава Сил обороны и безопасности;
  • пострадавших в результате военной агрессии России, которые выехали за границу на лечение.

Что предшествовало

Во вторник, 23 апреля, Министерство иностранных дел (МИД) приняло решение об ограничении консульства в предоставлении услуг военнообязанным мужчинам, которые сейчас находятся за границей.

На следующий день, 24 апреля, Кабинет министр обнародовал постановление о запрете выдачи военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет загранпаспортов за пределами страны.

С исключениями можно ознакомиться по ссылке.

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