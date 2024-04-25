Когда День вышиванки 2024: дата, традиции и интересные факты

День вышиванки является неофициальным народным праздником, который берет свое начало в 2006 году. Обычно День вышиванки приходится на третью неделю мая. В этом году День вышиванки будем отмечать 16 мая.

Традиции и интересные факты этого дня - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Традиции Дня вышиванки

День вышиванки - это настоящий народный праздник, направленный на сохранение и чествование старинных народных традиций в создании и ношении этнической вышитой украинской одежды. Основной идеей праздника является пропаганда украинских ценностей и их популяризация среди молодежи и населения.

Вышиванка - это не просто отдельный элемент праздничного национального наряда, но и важная составляющая украинской культуры. На протяжении веков украинский народ несет любовь к вышиванке и сохраняет особенности ее изготовления. Каждый регион Украины имеет свои уникальные мотивы и орнаменты в вышивке, что придает ей неповторимый характер.

Во время войны День вышиванки имеет для всех украинцев особый смысл, потому что мы должны бороться за наше право на идентичность и существование, борясь с агрессором - Россией.

Идея праздника заключается в поддержке украинских традиций и культуры через чествование и ношение вышиванок - традиционных украинских сорочек с вышитыми орнаментами. Этот праздник стал популярным украинским символом единства и национальной гордости.

День вышиванки - важный для украинцев праздник (фото: Getty Images)

Во время Дня вышиванки украинцы во всем мире надевают вышитые сорочки и выражают свою поддержку украинской культуре и традициям. Этот праздник является символом национального самосознания и приобщения к общему культурному наследию.

Интересные факты о Дне вышиванки

Отметим, что история традиции вышивать сорочки разноцветными нитями и узорами насчитывает уже многие столетия.

Обычно это делали девушки, готовя себе приданую на будущую свадьбу. Количество вышиванок часто служило показателем материального благосостояния невесты.

Например, если у девушки было от 30 до 40 сорочек, то она считалась представительницей скромной семьи, тогда как та, у кого их было от 100 и больше, считалась очень богатой невестой.

В каждом уголке Украины вышиванка не только символ национальной гордости, но и отражает уникальность и культурное наследие разных регионов. Каждый регион имеет свои традиционные узоры, отличающиеся застывшим во времени стилем и цветовой гаммой.

Например, Борщевская вышиванка из Тернопольской области легко узнаваема по своему преобладающему черному цвету. По легенде, во время татарского набега в этом районе погибли все мужчины, поэтому женщины обещали вышивать только черные рубашки в течение семи поколений.

Буковинская вышиванка всегда украшена яркими цветами, отражающими красочность этого региона. Космацкая вышиванка отличается использованием оранжевого и желтого цвета, которые символизируют сырую казацкую силу и энергию.

В Полтаве и ее окрестностях большую популярность имеет вышивание белым по-белому, что создает элегантный и утонченный вид вышиванки.

Вышиванка - это наш генетический код (фото: Getty Images)

Исторические исследования свидетельствуют, что вышиванку начали создавать еще до VI века, но образцы вышивки с тех пор не сохранились. По легенде, чумаки доверяли стирке вышитой рубашки только одной девушке, чтобы подтвердить верность своей возлюбленной.

Первая школа вышивки появилась еще в XI веке, основанная сестрой Владимира Мономаха - Анной. Здесь учились искусству шитья золотом и серебром.

Наибольшее количество людей, одевших вышиванки, было зарегистрировано в 2011 году в городе Ровно, вошедшем в Книгу рекордов Украины. На День Независимости к центральной площади города пришли 6570 человек в вышиванках.

Узоры вышивки не ограничиваются только рубашками; их можно увидеть на автомобилях и даже телах в виде татуировок. А в вышитые сорочки иногда одевают даже домашних любимцев - котиков и собачек.

Кстати, огромную коллекцию старинных вышиванок собрали наши соотечественники в Канаде. Украинский национальный музей там насчитывает более 150 экспонатов традиционной украинской вышитой одежды с конца XIX - начала XX века.