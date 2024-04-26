В Польше пообещали предоставить временную защиту для украинских беженцев без паспорта

Украинским беженцам в Польше продлят защиту, которая действует пока до 30 июня. Временную защиту также пообещают предоставить украинцам без паспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Польши Марцина Кервинского, которого цитирует Gazeta.

"Мы найдем способ, чтобы решить эту проблему. Нам нужно действовать мудро и рационально. Все вещи, касающиеся украинцев в Польше, прописаны в законах. Мы продолжим защиту для украинских беженцев, которая пока действует только до 30 июня", - заявил Кервинский. .

Как отметил министр, также отвечающий за миграционную политику легализацию иностранцев, Польша будет охранять права беженцев и не передаст их частные данные.

"Те, кто без паспортов будут подлежать временной защите. Польша будет охранять их права и никому не передаст их частные данные, в том числе Украине", - сказал он.