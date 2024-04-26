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Серия взрывов, жертва и раненые. РФ обстреляла Белополье

Сумы, Пятница 26 апреля 2024 15:02
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Серия взрывов, жертва и раненые. РФ обстреляла Белополье Фото: РФ обстреляла Белополье Сумского района 26 апреля, одна женщина погибла, есть раненые (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска 26 апреля обстреляли Белополье Сумской области. Прогремела целая серия взрывов, есть погибшая и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

"Сегодня, 26 апреля враг совершил артиллерийский обстрел города Белополья Сумского района. Зафиксировано 5 взрывов", - говорится в сообщении.

Предварительно, по данным ОВА, в результате обстрела одна женщина погибла, четыре человека получили ранения.

Последствия атаки

Также в результате обстрела повреждены помещения медицинского учреждения, многоэтажные и частные дома, торговый центр, помещение банка, гаражные помещения, автомобили, трактор.

Обстрелы Украины

26 апреля российские войска обстреляли Дергачи Харьковского района, Сумы и Никополь Днепропетровской области .

Так, во время авиаудара по Сумам есть попадание в объект промышленности. А в Дергачах и Никополе среди пострадавших - дети. В частности, среди четырех пострадавших в Дергачах - трое несовершеннолетние. А в Никополе ранения получил 9-летний мальчик.

Напомним, армия РФ обстреляла Белополье Сумской области и 17 апреля. Тогда был ранен мужчина.

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Сумская область
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