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Блинкен после встречи с Си Цзиньпином пригрозил Китаю новыми санкциями из-за помощи РФ

Гонконг, Пятница 26 апреля 2024 15:00
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Блинкен после встречи с Си Цзиньпином пригрозил Китаю новыми санкциями из-за помощи РФ Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США призывают Китай воздержаться от сотрудничества с Россией и помощи ей в войне против Украины. Вашингтон может усилить санкции против Пекина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного секретаря США Энтони Блинкена после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, которого цитирует NBC News.

Как отмечают американские СМИ, главной целью визита Блинкена в Китай была попытка предупредить Пекин о поддержке войны России против Украины. Блинкен во время своего визита заявил, что Китай поставляет РФ товары двойного назначения, например, станки и микроэлектронику. Это делает Китай самым крупным поставщиком для оборонно-промышленной базы России.

"России было бы тяжело поддерживать свое вторжение в Украину без поддержки Китая", - заявил госсекретарь США.

Блинкен допустил возможность расширения санкций США против Китая за помощь России.

"В случае с Соединенными Штатами мы уже ввели санкции против более сотни китайских организаций, экспортного контроля и т.д. И мы полностью готовы действовать, принимать дополнительные меры, и я очень четко заявил об этом на своих сегодняшних встречах", - сказал он.

Отношение Китая к войне

Власти Китая с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину заявили о якобы нейтральной позиции по войне. Официально Пекин не осудил Москву, но заявил, что поддерживает суверенитет Украины.

При этом Китай продолжает активно торговать с Россией. Китайские компании поставляют товары двойного назначения, которые могут использоваться Россией для производства оружия.

Ранее в Китае заявили, что поддерживают проведение мирной конференции по Украине, но хотят, чтобы на ней присутствовала Москва. Украина против такой инициативы.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Китай Энтони Блинкен
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