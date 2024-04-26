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Президент Литвы о возможном размещении ядерного оружия в Польше: был бы элемент сдерживания

Пятница 26 апреля 2024 14:15
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Президент Литвы о возможном размещении ядерного оружия в Польше: был бы элемент сдерживания Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Если в Польше будет размещено ядерное оружие НАТО, то такое решение Североатлантического альянса будет способствовать сдерживанию и отвечать ожиданиям Европы в области безопасности.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"В последнее время, безусловно, происходят события, которые увеличивают присутствие военной мощи в нашем соседстве - в частности, развертывание тактического ядерного оружия. К сожалению, сегодня это реальность, как в Калининградской области, так и, насколько нам известно, на территории Беларуси", - заявил он.

Науседа подчеркнул, что возможное размещение ядерного оружия в Польше не будет угрозой для России.

"Поэтому идея размещения ядерного оружия - это не подстрекательство, не угроза России, а это опять же элемент системы сдерживания, который должен играть действительно значительную роль сдерживающего фактора и силы", - сказал он.

Размещение ядерного оружия в Польше

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что размещение ядерного оружия на территории страны обсуждается с США. Он отметил, что этот вопрос уже давно является предметом переговоров между двумя странами.

Дуда не скрывает, что во время этих переговоров он выразил готовность Польши принять ядерное оружие. Это свидетельствует о том, что Польша готова идти на значительные шаги для укрепления своей безопасности и сдерживания российской агрессии.

Пока неизвестно, будет ли принято окончательное решение о размещении ядерного оружия в Польше. Однако заявление Дуды свидетельствует о том, что Польша серьезно рассматривает эту возможность.

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Литва Ядерное оружие Польша Гитанас Науседа
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