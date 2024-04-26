Норвегия за последние месяцы оказала Украине военную помощь на 850 млн евро
Норвегия за последние месяцы передала Украине военные материалы на сумму около 1 млрд норвежских крон (почти 850 млн евро), принадлежащие Вооруженным силам страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Норвегии.
Помощь включает в себя артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, минные тральщики и поддержку в обслуживании танков. Среди пожертвований - 5 тысяч противотанковых ракет M72 и артиллерийские снаряды, которые используются в танках M109. В стоимость пожертвований также входят запасные части.
Помимо этого Норвегия выделила до 1,6 млрд норвежских крон (1,36 млрд евро) на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины.
Также Норвегия передала Украине три сапера на шасси танка Leopard 1 и выделила 150 млн норвежских крон (12,7 млн евро) на обслуживание танков Leopard.
Помощь Украине от Норвегии
Норвегия продолжает активно поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. Премьер-министр страны Йонас Гар Стьоре объявил о готовности Осло выделить миллиарды крон на усиление противовоздушной обороны Украины.
Программа "Нансен", рассчитанная на пять лет, предусматривает предоставление военной и гражданской помощи на сумму 75 млрд норвежских крон (6,5 млрд евро). Это свидетельствует о значительной и долгосрочной поддержке Украины со стороны Норвегии.
Это не первая помощь Норвегии Украине. Ранее правительство страны разрешило прямую продажу оружия и продукции оборонного назначения от норвежской оборонной промышленности украинским военным.
Кроме того, в октябре 2023 года Норвегия выделила 18,5 млн долларов США на разминирование территории Украины. Эта помощь является крайне важной для восстановления мирной жизни в освобожденных от оккупантов регионах.
Сейчас ведутся переговоры между Киевом и Осло о заключении двустороннего договора о безопасности. Этот документ может стать еще одним шагом к укреплению сотрудничества между двумя странами и обеспечению безопасности Украины в будущем.
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