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Украина вернула тела 140 погибших защитников

Украина, Пятница 26 апреля 2024 12:46
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Украина вернула тела 140 погибших защитников Фото: Украина вернула тела 140 погибших защитников (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина вернула тела еще 140 военнослужащих, погибших на войне. Большинство из погибших героев воевали на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

Тела погибших воинов вернули на подконтрольную Украине территорию. Удалось вернуть 112 тел защитников, воевавших на Донецком направлении, 20 погибших воинов на Луганском направлении, пять - из Сумского направления, двух - из Запорожского направления и одного из Херсонского направления.

Отмечается, что тела погибших воинов сначала передадут правоохранительным органам и судебно-медицинским экспертам. Это необходимо для установления лиц погибших.

Возвращением тел военных занимались Координационный штаб по обращению с военнопленными, СБУ, МВД, ВСУ, ГСЧС и представители Международного комитета Красного Креста.

Обмен пленными

Украина и Россия с начала полномасштабной войны провели ряд обменов военнопленными. С августа 2023 года РФ заморозила обмен пленными с Украиной.

В начале года Украине удалось вернуть домой 230 защитников. Это был самый большой обмен пленными.

Недавно Папа Римский призвал Россию и Украину к обмену военнопленными по формуле "всех на всех". В Украине отметили, что готовы к такому шагу, но Россия игнорирует инициативу.

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