Украина вернула тела 140 погибших защитников
Украина вернула тела еще 140 военнослужащих, погибших на войне. Большинство из погибших героев воевали на Донецком направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.
Тела погибших воинов вернули на подконтрольную Украине территорию. Удалось вернуть 112 тел защитников, воевавших на Донецком направлении, 20 погибших воинов на Луганском направлении, пять - из Сумского направления, двух - из Запорожского направления и одного из Херсонского направления.
Отмечается, что тела погибших воинов сначала передадут правоохранительным органам и судебно-медицинским экспертам. Это необходимо для установления лиц погибших.
Возвращением тел военных занимались Координационный штаб по обращению с военнопленными, СБУ, МВД, ВСУ, ГСЧС и представители Международного комитета Красного Креста.
Обмен пленными
Украина и Россия с начала полномасштабной войны провели ряд обменов военнопленными. С августа 2023 года РФ заморозила обмен пленными с Украиной.
В начале года Украине удалось вернуть домой 230 защитников. Это был самый большой обмен пленными.
Недавно Папа Римский призвал Россию и Украину к обмену военнопленными по формуле "всех на всех". В Украине отметили, что готовы к такому шагу, но Россия игнорирует инициативу.
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