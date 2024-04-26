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Евросоюз обошел США по объему финансовой помощи Украине

Украина, Пятница 26 апреля 2024 14:02
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Евросоюз обошел США по объему финансовой помощи Украине Фото: ЕС предоставил Украине 27,5 млрд долларов помощи (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

С начала войны Украина получила 85,353 млрд долларов бюджетной поддержки от международных партнеров, в том числе с начала 2024 года - на 11,780 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина Украины.

Больше помощи оказал Европейский Союз - на 27,471 млрд долларов, на втором месте - США, которые предоставили 22,930 млрд долларов.

С начала 2024 года ЕС предоставил Украине 6,484 млрд долларов, помощь от США отсутствовала.

Евросоюз обошел США по объему финансовой помощи Украине

minfin.gov.ua

Помощь в 2024 году

В НБУ заявляют, что Украина может рассчитывать на 38 млрд долларов внешней бюджетной помощи в этом году. Поэтому центробанк улучшил прогноз по международным резервам.

ЕС уже выделил Украине 6 млрд евро по программе Ukraine Facility. Украина рассчитывает получить от ЕС в текущем году 16 млрд евро.

Кроме того, на этой неделе в США одобрили пакет помощи Украине на 60,8 млрд. долларов, из которых финансовая будет составлять 8 млрд долларов.

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