Без "ограниченно пригодных": украинцев будут делить на четыре категории по здоровью
В Украине больше не будет людей со статусом "ограниченно пригодный". Украинцев по состоянию здоровья будут делить на четыре категории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора департамента здравоохранения Министерства обороны Оксану Сухорукову в интервью ZN.UA.
По ее словам, после отмены статуса "ограниченно пригодный" в Украине сформируются четкие правила по "пригодным" и "непригодным". Граждан по состоянию здоровья будут делить на четыре категории:
- пригодные (полностью);
- пригодны к службе в высшем военном учебном заведении (ВУЗе), в ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но непригодны к службе в ДШУ, морской пехоте, ССО, подразделениях спецназначения, плавающем составе и т.п.;
- пригодны по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в ВУЗы);
- пригодны для выполнения специфических задач.
Как объяснила Сухорукова, соответствующие изменения были запущены две недели назад. Над ними работали Минобороны совместно с Командованием медицинских сил, а также правительство, Министерство здравоохранения, эксперты здравоохранения и общественность.
Она добавила, что обновленные критерии содержат несколько тысяч диагнозов, в каждой группе заболеваний могут быть как полностью пригодные, так и непригодные.
"Например, если у человека язва была в анамнезе и остался только рубец - пригодный. А если язва была осложнена, проводили оперативное вмешательство с удалением значительной части желудка, то человек непригоден. Речь идет о соответствии критериям военнослужащего или военнообязанного их возможности выполнять те или иные функции", - объяснила она.
"Ограниченно пригодных" в Украине не будет
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №3621-IX, который, в частности, предусматривает отмену статуса "ограниченно пригодный".
Согласно документу, граждане, которые признаны "ограниченно пригодными", должны повторно пройти ВВК в течение девяти месяцев после вступления закона в силу.
Ранее в Минобороны рассказали, когда людям со статусом "ограниченно подходящий" нужно пройти военно-врачебную комиссию.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.