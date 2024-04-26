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В Одесской области военный требовал взятку за оформление инвалидности

Пятница 26 апреля 2024 16:44
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В Одесской области военный требовал взятку за оформление инвалидности Иллюстративное фото: военный требовал взятку за оформление инвалидности (Getty Images)
Автор: Анастасия Гришкова

В Одесской области задержан военнослужащий, требовавший деньги за помощь с оформлением инвалидности матери военного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

"Работники ДБР сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием начальника одного из подразделений в Одесской области. Он требовал взятку у военнослужащего за помощь по установлению второй группы инвалидности его матери", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что должностное лицо за 9 тысяч долларов обещало через знакомых медиков оформить все необходимые документы, чтобы в дальнейшем военнослужащий мог уволиться со службы.

Мужчину задержали при получении средств. Пока фигурант объявлен о подозрении. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Случаи с оформлением инвалидности за взятки

Правоохранители все чаще продолжат разоблачать схемы незаконного получения инвалидности за взятки.

Напомним, СБУ разоблачила ряд схем для уклонян в ряде городов Украины. Организаторы сделок торговали статусом лица с инвалидностью, а также студенческими билетами зарубежных вузов.

Добавим, на пограничном пункте "Рава-Русская" был задержан мужчина, которыйпытался дать пограничнику взятки, чтобы выехать из Украины.

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