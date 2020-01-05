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В Кении боевики напали на военную базу США

Новости » Происшествия     05.01.2020 - 20:26
В Кении боевики напали на военную базу США
Иллюстративное фото (Global Look Press/ZUMA)

По меньшей мере 5 боевиков были ликвидированы

Боевики экстремистской организации "Аш-Шабаб" утром 5 января атаковали военно-морскую базу в Кении, где базируются военнослужащие Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По данным кенийских властей, сегодняшняя атака радикального крыла "Аль-Каиды" на американских военных была первой в Кении.

Отмечается, что нападение боевиков было отражено, в ходе боя были убиты как минимум 5 нападающих. О пострадавших или погибших с другой стороны официальной информации нет, но представители боевиков утверждают об убийстве 17 американских и 9 кенийских военных.

Напомним, ранее министр обороны США Марк Эспер заявлял, что Вашингтон планирует сократить количество американских военных на территории Африки. В Пентагоне не исключают полный вывод американского военного контингента. Особое внимание уделяется выходу сил США с баз в Нигере и Чаде.

Также РБК-Украина писало, что боевики исламистской группировки "Союзные демократические силы" напали на село на востоке Конго. В результате атаки боевиков были убиты 18 человек и сожжены 8 домов. Армия была предупреждена о нападении, но прибыла на место уже после совершения убийств.

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