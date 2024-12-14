Зеленський заявив про готовність допомогти Сирії та пояснив важливість цього

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Для України це важливо: що більш спокійною буде ситуація в таких регіонах, то активніше світ зможе допомагати нам встановити мир", - пояснив президент.

Зеленський зауважив, що Україна готова допомогти Сирії з недопущенням продовольчої кризи. І зокрема, завдяки гуманітарній програмі "Зерно з України" - Grain from Ukraine.

"Я дав доручення уряду налагодити постачання продовольства у співпраці з міжнародними організаціями й тими партнерами, які можуть посприяти. І ми закликаємо всіх у світі зараз підключитись до стабілізаційних зусиль заради того, щоб війна, понад десятиліття тому розпалена в Сирії - розпалена за участі Ірану, Росії, - щоб ця війна нарешті припинилась", - сказав глава України.