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Зеленський заявив про готовність допомогти Сирії та пояснив важливість цього

Україна, Субота 14 грудня 2024 17:06
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Зеленський заявив про готовність допомогти Сирії та пояснив важливість цього Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна погодила роботу щодо допомоги Сирії. Перш за Київ організує гуманітарну та безпекову роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Для України це важливо: що більш спокійною буде ситуація в таких регіонах, то активніше світ зможе допомагати нам встановити мир", - пояснив президент.

Зеленський зауважив, що Україна готова допомогти Сирії з недопущенням продовольчої кризи. І зокрема, завдяки гуманітарній програмі "Зерно з України" - Grain from Ukraine.

"Я дав доручення уряду налагодити постачання продовольства у співпраці з міжнародними організаціями й тими партнерами, які можуть посприяти. І ми закликаємо всіх у світі зараз підключитись до стабілізаційних зусиль заради того, щоб війна, понад десятиліття тому розпалена в Сирії - розпалена за участі Ірану, Росії, - щоб ця війна нарешті припинилась", - сказав глава України.

Ситуація в Сирії

Нагадаємо, що минулого тижня повстанці повалили диктаторський режим Башара Асада, який правив в Сирії понад 20 років.

Детальніше про те, що буде із Сирією після повалення режиму, - можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що наразі до ситуації в Сирії приділяється велика увага й українських партнерів. Зокрема цього тижня стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен та радник США з національної безпеки Джейк Салліван полетять на Близький Схід через події в Сирії.

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