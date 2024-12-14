Зеленський заявив про готовність допомогти Сирії та пояснив важливість цього
Україна погодила роботу щодо допомоги Сирії. Перш за Київ організує гуманітарну та безпекову роботу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Для України це важливо: що більш спокійною буде ситуація в таких регіонах, то активніше світ зможе допомагати нам встановити мир", - пояснив президент.
Зеленський зауважив, що Україна готова допомогти Сирії з недопущенням продовольчої кризи. І зокрема, завдяки гуманітарній програмі "Зерно з України" - Grain from Ukraine.
"Я дав доручення уряду налагодити постачання продовольства у співпраці з міжнародними організаціями й тими партнерами, які можуть посприяти. І ми закликаємо всіх у світі зараз підключитись до стабілізаційних зусиль заради того, щоб війна, понад десятиліття тому розпалена в Сирії - розпалена за участі Ірану, Росії, - щоб ця війна нарешті припинилась", - сказав глава України.
Ситуація в Сирії
Нагадаємо, що минулого тижня повстанці повалили диктаторський режим Башара Асада, який правив в Сирії понад 20 років.
Детальніше про те, що буде із Сирією після повалення режиму, - можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що наразі до ситуації в Сирії приділяється велика увага й українських партнерів. Зокрема цього тижня стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен та радник США з національної безпеки Джейк Салліван полетять на Близький Схід через події в Сирії.
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