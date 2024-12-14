Як уберегтися від ворожих дронів з вибухівкою: нагадування мешканцям прифронтових територій

Цілями російських агресорів поблизу лінії фронту часто стають рятувальники, волонтери та небайдужі люди, які допомагають долати наслідки обстрілів. Ворог може застосовувати по них удари FPV-дронами або скиди вибухівки.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на Telegram-канал Запорізької обласної військової адміністрації.

Саме тому варто пам'ятати правила щодо того, як уберегтися від такої небезпеки. Їх розробили фахівці Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

В першу чергу варто пам'ятати, що всі об’єкти у повітрі потрібно сприймати як потенційну небезпеку. Якщо чуєте звук безпілотника або бачите його у небі, негайно біжіть в укриття.

У випадку, якщо дрон завис над вами, швидше за все, ворог вас уже помітив. У такому випадку необхідно сховатися у безпечне місце.

А якщо ви помітили безпілотник, перебуваючи в автомобілі, негайно вийдіть із транспорту, відбіжіть від дороги й знайдіть укриття.

Варто зауважити, що якщо бачили, куди впав дрон, повідомте про це рятувальників або поліцію за номерами 101 або 102.