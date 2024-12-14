Вибух у Дніпрі був терактом, загинув військовий, - джерело
Вибух у Дніпрі, який стався сьогодні вдень в одному з центральних районів, був терактом. В результаті інциденту загинув військовий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.
За словами джерел РБК-Україна, наразі оперативні дії ще тривають, але, попередньо, інцидент кваліфікується як теракт.
В результаті вибуху також постраждали двоє правоохоронців.
Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що в місті пролунав вибух. Місцеві ЗМІ писали, що, ймовірно, підірвали автомобіль.
Станом на зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби.
Детальніше про інцидент можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що у листопаді цього року в Україні була зафіксована хвиля диверсій з підривами проти силовиків. Зловмисники використовували вибухівку, щоб спричинити підриви.
РБК-Україна зібрало всі схожі інциденти в окремому матеріалі.
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