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Вибух у Дніпрі був терактом, загинув військовий, - джерело

Дніпро, Субота 14 грудня 2024 17:13
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Вибух у Дніпрі був терактом, загинув військовий, - джерело Фото: у Дніпрі пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька, Юлія Акимова

Вибух у Дніпрі, який стався сьогодні вдень в одному з центральних районів, був терактом. В результаті інциденту загинув військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

За словами джерел РБК-Україна, наразі оперативні дії ще тривають, але, попередньо, інцидент кваліфікується як теракт.

В результаті вибуху також постраждали двоє правоохоронців.

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що в місті пролунав вибух. Місцеві ЗМІ писали, що, ймовірно, підірвали автомобіль.

Станом на зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби.

Детальніше про інцидент можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що у листопаді цього року в Україні була зафіксована хвиля диверсій з підривами проти силовиків. Зловмисники використовували вибухівку, щоб спричинити підриви.

РБК-Україна зібрало всі схожі інциденти в окремому матеріалі.

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