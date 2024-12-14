ua en ru
Сб, 14 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Росії два автобуси із солдатами врізалися лоб у лоб: є жертви і поранені (відео)

Росія, Субота 14 грудня 2024 14:17
UA EN RU
У Росії два автобуси із солдатами врізалися лоб у лоб: є жертви і поранені (відео) Фото: у Росії два автобуси із солдатами врізалися лоб у лоб (t.me mchs_official)
Автор: Наталія Гурковська

У Воронезькій області зіткнулися лоб в лоб два автобуси з російськими військовими. П'ятеро загинули, ще майже півсотні були поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

"Автобус із пораненими на війні російськими військовослужбовцями врізався в "УРАЛ" з іншими військовими у Воронезькій області. П'ятеро військовослужбовців загинули, 46 поранені", - ідеться в повідомленні.

Як розповіли в Telegram-каналі, ДТП сталася 13 грудня, близько 23:00, на трасі "Воронеж - Луганськ", у Воронезькій області. Так, "УРАЛ" із російськими військовими врізався лоб у лоб з автобусом, де перебували інші російські солдати.

«В автобусі перевозилися військовослужбовці, які дістали поранення на війні з Україною. Унаслідок ДТП загинули обидва водії, 1 поранений військовослужбовець з автобуса і 2 військовослужбовці з "УРАЛУ". Ще 46 російських військовослужбовців поранено", - додали в Telegram-каналі.

Як повідомлялося, раніше в районі села Кринички Запорізької області російські військові спровокували ДТП. Унаслідок аварії загинули цивільні.

Крім того, під Мелітополем не змогли роз'їхатися три автомобілі окупантів. Унаслідок зіткнення автомобілів із бензовозом почалася пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Російська Федерація Луганськ Воронежская область
NEWS
В Україні відмовилися від аварійних відключень світла: чого чекати споживачам у вихідні
В Україні відмовилися від аварійних відключень світла: чого чекати споживачам у вихідні
DAILY
Реінтеграція ветеранів: чому Україні потрібен новий підхід до підтримки військових
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Реінтеграція ветеранів: чому Україні потрібен новий підхід до підтримки військових