У Росії два автобуси із солдатами врізалися лоб у лоб: є жертви і поранені (відео)
У Воронезькій області зіткнулися лоб в лоб два автобуси з російськими військовими. П'ятеро загинули, ще майже півсотні були поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.
"Автобус із пораненими на війні російськими військовослужбовцями врізався в "УРАЛ" з іншими військовими у Воронезькій області. П'ятеро військовослужбовців загинули, 46 поранені", - ідеться в повідомленні.
Як розповіли в Telegram-каналі, ДТП сталася 13 грудня, близько 23:00, на трасі "Воронеж - Луганськ", у Воронезькій області. Так, "УРАЛ" із російськими військовими врізався лоб у лоб з автобусом, де перебували інші російські солдати.
«В автобусі перевозилися військовослужбовці, які дістали поранення на війні з Україною. Унаслідок ДТП загинули обидва водії, 1 поранений військовослужбовець з автобуса і 2 військовослужбовці з "УРАЛУ". Ще 46 російських військовослужбовців поранено", - додали в Telegram-каналі.
Як повідомлялося, раніше в районі села Кринички Запорізької області російські військові спровокували ДТП. Унаслідок аварії загинули цивільні.
Крім того, під Мелітополем не змогли роз'їхатися три автомобілі окупантів. Унаслідок зіткнення автомобілів із бензовозом почалася пожежа.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.